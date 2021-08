Football: message de Ronaldo à l’endroit de toute la Juventus

” Aujourd’hui, je quitte un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands de toute l’Europe. J ‘ ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours. Les ′′ tifosi bianconeri ′′ m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect en luttant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition. En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit ensemble une jolie belle histoire.

′′ Juve, histoire d’un grand amour

Blanc embrassant le noir

Choeur qui se lève vraiment

Juve pour toujours sera…”Je serai toujours des vôtres. Tu fais maintenant partie de mon histoire, car je sens que je fais partie de la tienne. Italie, juve, turin, tifosi bianconeri, tu seras toujours dans mon cœur.

🙏🏻❤️🇮🇹🦓⚽️ “

