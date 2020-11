FOOTBALL : Sébastien Haller réagit sur sa comparaison avec Didier Drogba

Didier Drogba aura marqué de façon indélébile son passage au sein de sélection nationale de la Côte d’Ivoire.

De 2002 à 2014, Didier Drogba a honoré 106 sélections et a inscrit 65 buts buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire des Élections de Côte d’Ivoire.

Depuis son retrait de la sélection nationale, la Côte d’Ivoire est à la recherche d’un véritable leader en attaque.

Cependant force est de constater que de nombreux observateurs ivoiriens placent leurs espoirs en Sébastien Haller qui a honoré, de fort belle manière, sa toute première sélection le jeudi 12 novembre dernier face à Madagascar.

Auteur du deuxième but de la Côte d’Ivoire, Haller a séduit de nombreux ivoiriens qui le comparent déjà à Didier Drogba.

De son côté, l’attaquant de West Ham, ne cherche pas à endosser cette lourde responsabilité. Et il d’ailleurs signifié dans une interview accordée à France Football. ” (Sourire) Non Didier Drogba reste une icône du football ivoirien et mondial. On va juste essayer de mettre quelque buts et d’être un bon attaquant pour la Côte d’Ivoire ” a confié Sébastien Haller.

source : SuperSport

Comments

comments