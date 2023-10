Formation maritime : Le président du Refma affiche ses nouvelles ambitions

Le directeur général de l’Académie régionale des sciences et techniques de la Mer (Arstm), Colonel Karim Coulibaly, vient d’être reconduit à la tête du Regroupement des établissements de formation maritime africains (Refma), pour un deuxième mandat de 2 ans.

C’était à l’occasion de la 6e Assemblée générale de cette organisation tenue les 20 et 21 septembre 2023, à Agadir au Maroc. Il a été réélu à l’unanimité des membres du bureau.

Le Refma, faut-il souligner, est l’organe spécialisé de la Conférence ministérielle sur la Coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’Océan Atlantique (Comhafat).

Créé en 2002, il a pour mission le renforcement de la formation professionnelle et technique maritime, et le développement de la recherche halieutique et des sciences de la mer des Etats membres de la Comhafat.

Après sa réélection, le président du Refma a réaffirmé son engagement à relever les nouveaux défis qui se présenteront et à faire de cette organisation, un outil plus dynamique, plus autonome et plus performant. Mais aussi, une institution de développement et de protection des ressources halieutiques, au sein des Etats de la Comhafat.

Mais avant, il a dressé le bilan de son premier mandat. Lequel a été marqué, selon lui, par la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche Inn) dans les pays de la Comhafat, à travers la formation maritime et le renforcement du dispositif du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de la pêche.

Auquel s’ajoute l’élaboration de référentiels métiers de l’ingénierie, de la formation des inspecteurs portuaires et des observateurs embarqués à compétence régionale, ainsi que le suivi de la formation, contribuant ainsi au bien-être socio-économique des populations côtières.

Le président réélu a, en outre, lancé un appel aux établissements membres du Refma, à s’impliquer davantage dans les activités du regroupement et à proposer un plan stratégique qui vise à le moderniser et le rendre plus pertinent dans un contexte en constante évolution.

Cette 6e Assemblée générale du Refma a été également marquée par un atelier sur le « renforcement des capacités dans la promotion d’une économie bleue inclusive et durable dans la région de la Comhafat ».

La prochaine rencontre du bureau est prévue pour le premier trimestre de l’année 2024.