Forum Côte d’Ivoire-Amérique du nord : le mot de Patrick Achi

L’hôtel Radisson Blu Airport à Port-Bouët a servi de cadre à la rencontre qui a réuni plus de 40 entreprises étrangères. Ci-dessous les propos du premier ministre ivoirien Patrick Achi.

• Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;

• Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Membres du Corps Diplomatique ;

• Mesdames et Messieurs les Représentants des institutions ;

• Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux ;

• Mesdames et Messieurs les investisseurs nationaux et internationaux ;

• Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse Nationale et Internationale ;

• Honorables invités ;

• Mesdames et Messieurs ;

C’est pour moi un insigne honneur de représenter le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. Patrick Achi, à l’occasion de ce 1er Forum d’affaires et d’investissements d’Amérique du Nord en Côte d’Ivoire.

Au nom de SEM. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, et au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, je voudrais de prime abord, adresser le traditionnel AKWABA, c’est-à-dire la cordiale bienvenue, à tous nos illustres invités ainsi qu’aux représentants des entreprises nord-américaines (USA, Canada, Mexique) qui ont bien voulu effectuer le déplacement à Abidjan.

Je me félicite de l’initiative de ce forum qui traduit tout l’intérêt porté à la Côte d’Ivoire comme destination privilégiée des investisseurs internationaux en Afrique. Il me plait particulièrement de saluer le Service de Promotion Economique Extérieure de la Côte d’Ivoire aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique (SPECI-USA) qui a contribué significativement à l’attrait des investisseurs nord-américains vers la Côte d’Ivoire

Je tiens à saluer et à encourager, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement pour leur implication pour l’atteinte des objectifs de ce forum.

Excellences, Mesdames et Messieurs

Honorables invités ;

Ce forum offre un cadre aux Autorités ivoiriennes de présenter les opportunités d’investissements et de commerce en Côte d’Ivoire et d’échanger avec des dirigeants de grandes entreprises nord-américaines dans différents secteurs d’activité.

Depuis l’accession à la magistrature suprême de SEM Alassane Ouattara en 2011, la Côte d’Ivoire a mis le secteur privé au cœur de sa politique de développement. Il s’agit de faire du secteur privé le moteur de la croissance économique en vue d’accélérer la transformation structurelle de l’économie.

Conformément à cette ambition, le Gouvernement a entrepris de profondes réformes structurelles en vue de créer un cadre administratif et juridique favorable à l’attrait des investissements internationaux. Ces réformes ont été accompagnées d’importants investissements dans les infrastructures pour la connectivité physique (routes, ports, aéroports, zones industrielles), mais aussi virtuelle avec le développement d’un dense réseau de fibres optiques sur toute l’étendue du territoire et énergétiques

Ces efforts ont encouragé les investissements privés dont le taux est passé de 7,3% du PIB en 2012 à près de 15,9% en 2020 donnant une forte impulsion à la dynamique économique nationale depuis 2012 avec notamment:

Un taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) de 8,4 % par an de 2012 à 2019, l’un des plus élevés au monde;

Un cadre macroéconomique assaini avec un déficit budgétaire contenu à 3% en 2019 et un taux d’inflation très faible, à moins de 1% ;

La préservation d’une croissance positive avec +2% en 2020, faisant ainsi preuve d’une résilience exceptionnelle de l’économie ivoirienne face à la pandémie à coronavirus qui a induit l’une des pires récessions à l’échelle mondiale ;

Les perspectives demeurent favorables avec un taux de croissance de +6,5% attendus en 2021.

Excellences, Mesdames et Messieurs

Honorables invités ;

Ces performances économiques se traduisent également en terme de bien-être et de progrès sociaux pour les populations. Ainsi, notre PIB par habitant a doublé en dix ans, faisant de la Côte d’Ivoire le 1er pays d’Afrique de l’Ouest. Le taux de pauvreté a chuté de 16 points, traduisant ainsi que 1,6 million d’hommes, de femmes et d’enfants sont sortis de la pauvreté.

En vue de conforter ces acquis, la vision 2030 de SEM le Président de la République met l’accent sur la transformation structurelle de notre économie par l’industrialisation. Le Plan National de Développement PND 2021-2025 qui découle du projet « Côte d’Ivoire Solidaire » met l’accent sur 10 secteurs prioritaires. Ce sont :

L’agriculture et l’agro-industrie ; Les mines et les hydrocarbures ; Les industries légères et d’équipements ; L’industrie pharmaceutique ; La chaîne textile et l’industrie de l’habillement ; La chaîne des matériaux et de l’industrie de la construction et de l’habitat ; Les transports y compris la fourniture des moyens de transport, l’entretien et la maintenance, le ravitaillement en carburant ; L’économie numérique, y compris les producteurs et les consommateurs d’infrastructures, d’équipements, de logiciels et d’applicatifs ; L’industrie touristique, de l’hôtellerie et des loisirs ; Les arts et des industries culturelles et créatives.

La diversification de nos nombreux atouts dans l’agro-industrie, les mines et l’énergie, le logement, les infrastructures socio-économiques, le numérique et le tourisme offre aujourd’hui beaucoup d’opportunités pour les investisseurs tant nationaux qu’internationaux.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce PND 2021-2025, d’un montant total de 59 000 milliards de FCFA, environ 43 000 milliards FCFA, soit 74% des investissements sont attendus du secteur privé.

A cet effet, le Gouvernement poursuit les réformes en vue de bâtir un écosystème favorable à l’investissement privé. Ces réformes concernent notamment la poursuite de la dématérialisation des procédures administratives qui vise à plus de transparence et d’efficacité dans l’offre de service public ; et la mise en œuvre de mesures incitatives contenues dans le code des investissements en vue d’une optimisation des recettes fiscales.

En outre, le Gouvernement accorde une priorité particulière au développement d’un capital humain de qualité répondant aux normes et à la demande du marché, notamment dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies.

Excellences, Mesdames et Messieurs ;

Honorables invités ;

Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et les pays d’Amérique du Nord couverts par le SPECI (USA, Canada, Mexique) ont été maintenus à un niveau stable depuis 2012.

Le volume total des échanges commerciaux entre cet espace et la Côte d’Ivoire se situe respectivement à 966 milliards FCFA et 919 milliards FCFA en 2014 et 2020, bien en deçà des potentialités dans les domaines variés, présentés comme prioritaires pour notre pays.

Au regard de la mobilisation de ce jour et de la qualité des participants, je reste persuadé que de nombreux hommes et femmes d’affaires d’Amérique du Nord reviendront en Côte d’Ivoire en vue de renforcer le partenariat économique et financier entre la Côte d’Ivoire et l’Amérique du Nord.

Je voudrais vous assurer de la disponibilité totale de tout le Gouvernement ivoirien à soutenir tous vos projets d’investissement en Côte d’Ivoire, en relation avec la vision contenue dans notre Plan National de Développement 2021-2025.

Des modèles de conventions spécifiques à chacun des secteurs d’intérêt seront proposés par l’Etat et feront l’objet d’échanges en vue d’établir un partenariat gagnant-gagnant.

Mesdames et Messieurs, Chers Investisseurs, il s’agit pour vous de saisir l’opportunité extraordinaire de développer des affaires en Côte d’Ivoire, un pays en pleine croissance.

C’est sur cette assurance que je souhaite, au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, plein succès au 1er Forum d’affaires et d’investissements d’Amérique du Nord en Côte d’Ivoire.

Je vous remercie de votre aimable attention.

