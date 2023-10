Forum mondial du climat à Rome : Alain-Richard Donwahi intervient ce vendredi

Le président de la Cop15 après sa participation à plusieurs sessions d’échanges au Forum mondial de l’alimentation en partageant sa vision, M. Alain-Richard Donwahi est encore attendu pour une intervention sur les enseignements à tirer de ces journées dédiées. C’était lors de la cérémonie de clôture du Forum Science et Innovation prévue ce vendredi 20 octobre 2023.

Déjà, lors de son intervention au lancement de la fresque de la désertification, le mercredi 18 octobre, il a soutenu que la désertification et la sécheresse comptent parmi les défis environnementaux les plus importants de notre époque.

Le président de la Cop 15 a aussi rappelé que la sécheresse est définie par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (Cnuld, ) comme la dégradation des terres en raison de divers facteurs comme les variations climatiques et les activités humaines. « Aujourd’hui, la sécheresse est, après les inondations, la deuxième catastrophe naturelle qui affecte le plus grand nombre de personnes dans le monde », a-t-il développé.

Selon lui, plus de 168 pays sont déjà touchés et près de 40 % de la population mondiale habite des terres dégradées, avec des conséquences majeures sur l’accès à l’eau et la sécurité alimentaire.

Aussi, a-t-il rappelé, depuis l’an 2000, les épisodes de sécheresse à travers le monde ont augmenté de 29%. Selon les estimations, 12 millions d’hectares de terres productives supplémentaires sont dégradées chaque année.