FPI : PASCAL AFFI N’GUESSAN DÉVOILE SON COMMANDO POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET RÉGIONALES 2023

Le Front populaire ivoirien, dirigé par l’ex-Premier ministre Pascal Affi N’guessan, a dévoilé sa liste de candidats retenus pour les élections municipales et régionales du samedi 2 septembre 2023.

Il s’agit d’un commando de 30 membres pour les élections régionales et d’une liste de 194 candidats présentés aux élections municipales. Ces candidats, désignés par le Front populaire ivoirien (FPI), ont pour mission de remporter un maximum de sièges pour le parti, après la déconvenue des élections législatives où il n’a remporté que 2 sièges sur les 255 disponibles.

Affi N’guessan, candidat dans le Moronou

Pour les élections régionales, le président Pascal Affi N’guessan est candidat à sa propre succession dans la région du Moronou. Il aura face à lui, le 2 septembre prochain, Ahoua Don Mello du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, N’guesan Ahondjon du RHDP et probablement Véronique Aka du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA).

André Sia, le deuxième député du parti, a été désigné comme candidat du parti pour les régionales dans le Tonkpi

André Sia, le deuxième député du parti, a été désigné comme candidat du parti pour les régionales dans le Tonkpi, tandis que Nguettia Kouma, autre vice-président du parti, a été désigné dans le Gontougo. Dans le sud Comoé, l’ancien Premier ministre a porté son choix sur Nebou Christine Epse Adjobi, ancienne ministre et vice-présidente du parti. Dans le Loh Djiboua, c’est Anne Gnahouret, la présidente des femmes du parti, qui ira défier le ministre Amédée Kouakou du RHDP et Lida Kouassi du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire.

En ce qui concerne les élections municipales, la quasi-totalité des communes du district d’Abidjan a été pourvu. Ainsi, Issiaka Sangaré, le secrétaire général du parti, a été désigné pour représenter le parti à Cocody, Dagbo Dogo Pierre à Yopougon et Diabaté Beh à Abobo. Sur les 30 candidats désignés pour les élections régionales, on dénombre 6 candidatures féminines retenues et 11 pour les élections municipales sur les 194.