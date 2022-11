Fragilité des zones transfrontalières du Nord : Une mission d’évaluation prévue en novembre

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, effectuera une mission d’évaluation dans les zones transfrontalières du nord, du 9 au 13 novembre 2022.

Cette mission qui se fera en collaboration avec les partenaires techniques et financiers de la Côte d’Ivoire s’inscrit dans la phase 2 du programme social du gouvernement quant à la préservation de la paix et de la sécurité dans ces zones et le lancement a eu lieu à Tougbo dans la région du Bounkani, il y a de cela 11 mois. L’axe 1 est intitulé « Lutte contre la fragilité dans les zones frontalières Nord ».

Ce programme concerne les régions du Bounkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Folon et du Kabadougou. Il s’articule autour de plusieurs dispositifs d’insertion professionnelle et est mis en œuvre sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 Décembre 2024. A terme, il permettra plus de 65 613 jeunes dans les six régions frontalières du nord.

Il s’agira pour le ministre Mamadou Touré, d’apprécier l’état d’avancement des activités réalisées depuis le lancement de ce programme en faveur des jeunes des régions frontalières du Nord et de faire une revue à mi-parcours des activités spécifiques du Plan de travail conjoint du groupe de résultat 5 du Système des Nations Unies.

A noter que ce programme est inspiré de la vision du Président de la République Alassane Ouattara et mis en œuvre sous la supervision du chef du gouvernement Patrick

Comments

comments