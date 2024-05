France : Angélique Kidjo et d’autres célébrités font leur entrée dans le dictionnaire Larousse

Plus de 40 nouvelles personnalités vont faire leur apparition, dans des domaines aussi variés que le cinéma, les sciences, la mode, la musique ou encore le sport dans l’édition 2025 du dictionnaire Le Larousse. Parmi elle, figure l’icône de la musique africaine et béninoise, Angélique Kidjo.

Angélique Kidjo rejoint l’édition 2025 du dictionnaire Larousse

Angélique Kidjo est l’artiste africaine et de nationalité française et béninoise qui brille dans l’industrie musicale dans le monde. Elle s’est fait connaître grâce à ses chansons à succès comme ‘’Agolo’’, ‘’We We’’, ‘’Adouma’’, ‘’Wombo Lombo’’, ‘’Afirika’’ et ‘’Batonga’’. De par ses performances, la chanteuse a glané 5 Grammy Awards dans sa longue carrière musicale aux Etats-Unis.

En raison de ses influences musicales à savoir la pop africaine, la musique des Antilles, le zouk, la rumba congolaise, le jazz, le gospel, et différents styles de musique latine, Angélique Kidjo puise sa musique du rythmes zinli (sorte de blues) béninois. Fort de cela, plusieurs médias et magazines importants comme BBC, Time Magazine, The Guardian, Forbes, Daily Telegraph et Paris Match l’ont classée dans la liste des cinquante icônes du continent africain, appelée la ‘’première diva africaine’’, établie parmi les cent femmes les plus influentes au monde, figurée comme la première femme dans la liste des quarante célébrités les plus importantes d’Afrique, l’ont décrie en 2012, lors des Jeux olympiques de Londres, comme la ‘’reine incontestée de la musique africaine’’, placée en tête de la liste des dix femmes les plus influentes d’Afrique et l’inclut dans la liste des 10 artistes africains les plus engagés et l’ont incluse en 2021 dans la liste annuelle des 100 personnes les plus influentes au monde.

Malgré toutes les nombreux qualificatifs voués à Angélique Kidjo, elle n’a jamais figuré dans le dictionnaire français Le Larousse. Ce crime de lèse majesté vient d’être rattrapé avec la version 2025 du dictionnaire qui sort très bientôt. Un bel hommage pour cette grande chanteuse africaine, âgée de 63 ans aujourd’hui. Outre Angélique Kidjo, d’autres personnalités publiques et non des moindres vont rejoindre l’édition 2025 du Larousse.

Parmi elles, la star de la musique américaine, Beyoncé, de la chanteuse française Mylène Farmer. Le Larousse 2025 a fait également la part belle à des sportifs et des acteurs comme le footballeur français, Antoine Griezmann, le rugbyman tricolore, Antoine Dupont et le basketteur américain Lebron James ainsi qu’au comédien français, Omar Sy et à l’actrice franco-belge, Virginie Efira. Sans oublier d’autres personnalités qui sont dans le domaine de la science et de la mode.