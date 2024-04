France : Ferre Gola relève le défi de la salle Arena Adidas de Paris

Le chanteur congolais, Ferre Gola est entré dans l’histoire après ses deux concerts le samedi 20 avril et dimanche 21 avril à l’Arena Adidas de Paris. Il a réussi le pari de remplir cette salle mythique.

Ferre Gola réussi le pari de remplir la salle Arena Adidas de Paris

Les deux concerts donnés par le chanteur congolais, Ferre Gola le samedi 20 avril et dimanche 21 avril à l’Arena Adidas de Paris seront des dates historiques dans les annales de la musique africaine. Celui qu’on appelle Le Padre a fait mentir tous ses détracteurs en jouant dans une salle de 8000 places complètement remplie. Alors que ceux-ci ont programmé l’échec des deux spectacles.

Selon les médias congolais, Ferre Gola n’avait vraiment pas communiqué sur ces deux dates, mais que le public a répondu massivement à son appel dans la mythique salle. Jesus de Nuances rentre ainsi dans l’histoire des artistes congolais et africains de façon générale qui arrivent à afficher complet dans des salles en Europe.

Cette performance et prouesse démontre de plus en plus l’aura de l’interprète de l’album ‘’Dynastie 2 volume 2’’, auprès de nombreux mélomanes dans le monde. Ses chansons sont appréciées par un large public d’ici et d’ailleurs. Face à succès, le chanteur ivoirien, Tiesco le Sultan qui a fait la première partie du concert n’a pas tari d’éloge sur son compte Instagram à l’endroit de Chair De Poule. ‘’Y’a Dieu dedans, première partie pour soutenir le guide Ferre Gola’’, écrit-il. Il a aussi publié plusieurs extraits de sa prestation.