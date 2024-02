France : Keblack répond aux rumeurs d’infidélité de sa femme

Depuis plusieurs jours, une folle rumeur d’infidélité de la femme du chanteur français, Keblack secoue la toile. Il s’est finalement prononcé en mettant fin à cette rumeur.

Keblack met fin aux rumeurs d’infidélité de sa femme

Le chanteur français d’origine congolaise, Keblack a trouvé le bonheur auprès d’une jeune fille algérienne du nom de Kamelia Kalia en septembre 2022. Un mariage traditionnel et civil grandiose dont les images ont même fait le tour des réseaux sociaux. Mais, un peu plus d’un an maintenant, une rumeur d’infidélité plane sur le couple ce qui pourrait créer une éventuelle séparation.

En effet, la folle rumeur a envahi la toile selon laquelle l’épouse du chanteur aurait commise une infidélité. L’interprète de la chanson à succès ‘’J’ai déconné’’, a encore suscité la polémique avec une sortie en chanson sur la blogosphère après la vague de réactions mitigées des internautes. ‘’Non je ne veux pas culpabiliser, quand je ne suis pas là tu te fais m•onter par un autre!!!’’, dit-il.

Par la suite, Keblack a finalement brisé le silence via son compte Instagram pour mettre fin à cette rumeur en consolidant son union avec sa femme. ‘’Les gens sont f.ous mdr. Tema les rumeurs juste pour avoir des retweets et des likes. Lol. Sans effet !’’, écrit-il. L’artiste en a profité pour faire la promotion de son nouvel album intitulé ‘’Aucun attachement’’.

D’ailleurs, l’épouse du rappeur a aussi réagi en Story sur son compte Instagram. ‘’Restez concentrés les gars […] Les moutons du net qui propagent une rumeur. Je suis morte de rire. Allez streamer le son (“Aucune attache” de Keblack, NDLR). Que vos inventions servent à quelque chose’’, répond-t-elle.