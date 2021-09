France: le crash d’un hélicoptère fait état d’un mort et des blessés

Le crash d’un hélicoptère de la sécurité civile a fait un mort et quatre blessés ce dimanche, près de Villard-de-Lans, dans l’Isère, selon la déclaration du ministre Français de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

« Un hélicoptère de la sécurité civile s’est abîmé au sol, avec à son bord cinq membres de l’équipe (équipage et secouristes) », indique un communiqué de la préfecture. La préfecture confirme que l’accident a fait un mort et quatre blessés. Selon nos informations, l’appareil se rendait en opération de secours sur le secteur de Villars de Lans, en Isère, lorsque l’incident s’est produit.

D’après la préfecture de l’Isère, «le mécanicien de l’hélicoptère a été déclaré décédé malgré les soins apportés par les secouristes». Les autres membres de l’équipage, à savoir un pilote, un médecin du SAMU et deux gendarmes de haute montagne, ont été évacués vers le CHU de Grenoble. L’un d’eux présente des blessures graves, les autres sont plus légèrement blessés. Les causes de l’accident sont pour l’heure «indéterminées» selon la préfecture.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes, a indiqué qu’il se rendrait lundi matin sur place afin de rencontrer les gendarmes et les agents de la sécurité civile.

