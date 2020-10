France: les domiciles des ministres clés perquisitionnés

Les domiciles de l’ancien Premier ministre de France, des ministres actuels et anciens de la Santé et d’autres hauts fonctionnaires, ont été perquisitionnés jeudi matin par la police. Ces descentes ont été initiées dans le cadre d’une enquête sur la réponse du gouvernement à la pandémie de coronavirus.

La gestion de la pandémie du Coronavirus par les autorités françaises n’a pas été du goût de tout le monde au sein de la population, notamment ceux qui sont en première ligne. Des dizaines de plaintes ont été déposées ces derniers mois par les patients du Covid-19, les médecins, le personnel pénitentiaire et policier et d’autres en France, notamment pour pénurie de masques et autres équipements, poussant le parquet de Paris à ordonner une enquête approfondie dans le but de situer les responsabilités au cas où il y aurait une faille.

Les bureaux du ministre de la Santé, Olivier Veran, ainsi que les adresses privées de l’ancien Premier ministre, Edouard Philippe, Veran et de son prédécesseur, Agnès Buzyn, et Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole du président Emmanuel Macron, ont été perquisitionnés jeudi, a fait savoir le ministère français de la Santé. Cette action intervient après que le président de la république est monté au créneau mercredi pour annoncer de nouvelles directives pour freiner le Coronavirus qui est entré dans sa deuxième vague dans le pays.

