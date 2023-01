France: Macron et Ouattara ont pu échanger sur des points forts qui secouent l’Afrique de l’ouest

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a eu un déjeuner de travail avec son homologue français, ce mercredi 25 janvier 2023, au Palais de l’Élysée.

Le Chef de l’État et la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, ont été accueillis sur le perron de l’Élysée par le Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron, et son épouse, Mme Brigitte MACRON.

Les deux Chefs d’État se sont ensuite retrouvés pour un entretien en tête-à-tête au cours duquel ils ont fait un tour d’horizon de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France.

Ils ont également échangé sur des sujets régionaux et internationaux d’intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine, ainsi que la question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Notons que la dernière rencontre des Présidents, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, a eu lieu le 16 mai 2022.

Melchisedeck

Comments

comments