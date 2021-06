France: Macron refait surface après la claque

À l’heure où nous rouvrons, où nous pouvons enfin nous retrouver, j’ai tenu à venir saluer et faire le point avec nos restaurateurs, nos cafetiers, tous ces métiers qui portent l’identité de notre pays, cet art de vivre de nos grandes villes comme de nos terroirs, et qui ont dû faire face à la crise.

Je sais que pendant de longs mois durant lesquels nous étions confinés, ils ont beaucoup attendu. Ils se sont mobilisés. Ils ont continué à servir à domicile. Ils se sont adaptés.

Il nous fallait tenir ensemble. Nous avons tenu. Par une mobilisation exceptionnelle de la Nation. Nous avons accompagné et soutenu les professionnels. Nous avons préservé les emplois, les savoir-faire, les capacités.

Et nous pouvons enfin nous retrouver.

Pour réussir cette étape clé, j’ai une confiance absolue en nos restaurateurs. Les protocoles sont clairs et connus. La réouverture des terrasses il y a 3 semaines a été un vrai succès.

Il y a un autre grand défi que nous sommes en train de relever, de taille, et sur lequel nous mettons tous nos efforts : celui de la formation et de l’emploi.

110 000 offres d’emploi sont à pourvoir dans le secteur de la restauration. Partout en France. Ce sont des métiers d’excellence. C’est une grande famille qui donne à chacun sa chance d’évoluer et de gravir les échelons. C’est une fierté française !

L’emploi, mais avant tout la passion ! Cette passion, je l’ai vue dans la précision des gestes des jeunes du lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage, eux-aussi heureux de se retrouver pour vivre cette passion.

La France retrouve son visage !

