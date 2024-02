France : MHD célèbre sa libération avec sa famille

MHD condamné à 12 ans de prison a été libéré le vendredi 2 février. Le rappeur français d’origine guinéenne a célébré sa libération entouré de sa famille et ses proches.

MHD fête sa remise en liberté provisoire avec sa famille

Il y a quelques mois, lors de son procès, le rappeur français, MHD a pris une peine de 12 ans de réclusion criminelle dans la bagarre mortelle qui a emporté le jeune français d’origine camerounaise de 23 ans, Loïc Kamtchouang. Le pionnier de l’Afro-Trap derrière les barreaux avait indiqué faire appel de la décision de l’audience. Comme toute attente, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a approuvé le jeudi 1er février la remise en liberté du rappeur français dans l’attente de l’appel de sa condamnation pour homicide volontaire.

Mis en liberté provisoire le vendredi 2 février, l’Avocate de MHD s’est sentie visiblement satisfaite de cette décision. ‘’Très heureuse de cette décision’’, dit-elle sur les réseaux sociaux. Alors que la libération temporaire de Mohamed Sylla plus connu de MHD crée la polémique sur les réseaux sociaux quant au système judiciaire en France, le rappeur français a célébré cet événement en compagnie de ses proches. Dans une vidéo qui circule sur la toile, on peut voir MHD avec toute sa famille.

Cependant, c’est la deuxième fois que le rappeur recouvre une liberté provisoire. L’artiste d’origine guinéenne avait été mis en examen et incarcéré en janvier 2019 dans cette rixe mortelle. Finalement, il avait été libéré le jeudi 16 juillet 2020 et est resté sous contrôle judiciaire jusqu’à sa nouvelle condamnation suivie de sa libération provisoire.