France: plusieurs joueurs malades avant la finale contre l’Argentine

Trois cadres des Bleus étaient absents à l’entrainement ce vendredi, malades, alors que la France affronte l’Argentine dimanche, en finale de la Coupe du monde 2022.

Les précautions annoncées par Didier Deschamps pour protéger sa troupe n’auront finalement pas contenu le virus qui menace la sélection française. En effet, plusieurs joueurs des champions en titre n’étaient pas à l’entrainement collectif ce vendredi, à 48 heures de la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine. Il s’agit de Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Comme le rapporte RMC Sport, ces trois joueurs se sont entraînés seuls, en salle.

Une nouvelle qui ne devrait certainement pas rassurer le staff des Bleus avec ce virus rebelle qui dicte sa loi à l’équipe française. En demi-finale, les Tricolores avaient dû se passer des services de Dayot Upamecano et Adrien Rabiot face au Maroc. Des forfaits finalement sans conséquence pour les Français qui ont validé leur ticket pour le sprint final, en battant les Lions de l’Atlas (2-0).

En conférence de presse en milieu de semaine, Didier Deschamps avait confirmé la présence de cet ennemi qui fait des siennes face à ses poulains, impuissants. « A Doha, les températures ont un peu baissé, vous avez la climatisation qui fonctionne tout le temps« , avait expliqué le technicien français.

Et d’ajouter: «Nous avons eu quelques cas de symptômes pseudo-grippaux. Nous essayons de faire attention pour que cela ne se propage pas et les joueurs ont fait de gros efforts sur le terrain et évidemment leur système immunitaire en souffre ». Pour rappel, la finale Argentine-France, c’est ce dimanche 18 décembre au stade Lusail, à partir de 16 heures (GMT+1).

Aux dernières nouvelles, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez n’avaient pas non plus pris part à la séance collective de ce jour. Selon le journaliste Saber Desfarges, les deux joueurs ont été ménagés en raison de petites contusions.

