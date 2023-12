Franklin Nyamsi (proche de Soro) en mission chez Poutine

Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Kigbafori Soro, est en Russie depuis le lundi 4 décembre 2023. Le président de l’Institut de l’Afrique des libertés a lui-même donné la nouvelle.

Franklin Nyamsi est un inconditionnel de Guillaume Soro. L’écrivain camerounais est aussi un farouche opposant au régime d’Alassane Ouattara. Il a de virulentes critiques contre Emmanuel Macron et la France. Ses prises de positions sont très tranchées contre la Françafrique.

Le professeur camerounais effectue une visite en Russie depuis le lundi 4 décembre 2023. Il a donné les raisons de son séjour au pays de Vladimir Poutine à travers un tweet. « Excellente semaine du 4 décembre 2023 à toutes et tous ! Pour des raisons humanitaires et scientifiques, je me rends aujourd’hui même à Moscou en Fédération de Russie , un pays que je découvrirai pour cette première visite avec l’entrée en lice du Général Hiver », a écrit le proche de Guillaume Soro.

Par ailleurs, Franklin Nyamsi, qui dirige l’Institut de l’Afrique des libertés, annonce de nouvelles perspectives pour le continent africain. Pour lui, sa visite en Russie est « une excellente occasion pour stimuler l’amitié des Peuples et le Dialogue des penseurs de tous pays pour un monde multipolaire raisonnablement libre, juste, équilibré et prospère ». Il a aussi promos de s’efforcer à fructifier au mieux son séjour.