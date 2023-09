G20: Emmanuel Macron juge les résultats du sommet «insuffisants» sur le climat

Avant de prendre la direction du Bangladesh, Emmanuel Macron a pris la parole à l’issue de ce 18e sommet du G20. Pour la France, un pays qui soigne sa relation avec l’Inde et qui dit avoir participé activement à la préparation du sommet, cette édition 2023 a été une réussite. Le président français a d’ailleurs insisté sur le projet de corridor entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est via l’Inde, auquel la France s’est étroitement associée, rapporte notre envoyée spéciale à New Delhi, Dominique Baillard.

À lire aussi

Les États-Unis rêvent d’une «nouvelle route de la soie» concurrente à celle de la Chine

Le premier résultat concret de ce G20 pour la France, c’est d’abord l’octroi à l’Union africaine d’un statut de membre à part entière. Mais sur le climat, le président Macron veut plus d’ambition. « C’est insuffisant », a jugé le chef d’État, qui se dit « très préoccupé de l’esprit qui commence à régner, y compris d’ailleurs au sein des membres du G20, sur la question du climat ».

Une planète, une famille, un futur.

Ce slogan est celui du G20 de New Delhi.

Face au risque croissant de fracturation du monde, le dialogue avec les économies émergentes de tous les continents est indispensable. La stabilité mondiale et notre capacité à agir en dépendent. pic.twitter.com/IZ7P2KDJpA

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2023

« J’alerte tout le monde, nous n’y sommes pas », a-t-il insisté. Emmanuel Macron souhaite qu’une date de sortie du charbon et des énergies fossiles soient enfin avancées : il a parlé de 2030 pour le premier et « bien avant 2050 » pour les secondes. Paris aimerait que les membres du G20 fassent preuve de plus d’ambition pour réduire leurs émissions.

Sur l’Ukraine, Emmanuel Macron considère que la Russie n’a pas remporté de « victoire diplomatique », contrairement à ce que laisse entendre Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, lequel représentait Vladimir Poutine et a parlé d’une victoire pour le Grand Sud. Pour la France, le G20 a, au contraire, démontré que Moscou était isolé et dans une « situation très minoritaire ». Le président français estime surtout que le G20 a d’abord une vocation économique et n’est pas une instance chargée de régler la guerre en Ukraine.