Gabon : Brice Oligui Nguema tient son premier Conseil des ministres

Le général Brice Oligui Nguema, chef de l’Etat et président de la transition au Gabon, a tenu son tout premier Conseil des ministres avec les membres de son gouvernement. À cette occasion, plusieurs sujets ont été abordés dans l’objectif de mettre le pays sur les rails le plus tôt possible.

Point complet du 1er Conseil des ministres tenu par le gouvernement de la transition au Gabon

À l’ouverture de ce conclave gouvernemental, le chef de l’Etat a tenu à situer la circonstance particulière de cette première session, laquelle ouvre une nouvelle ère historique dans la vie de la Nation gabonaise. Il a félicité chacun des membres de l’équipe et les a rassuré de son entière confiance en eux avant d’appeler chacun en ce qui le concerne, au travail en vue de répondre aux aspirations des populations qui ont parfaitement adhéré au renversement du régime d’Ali Bongo Ondimba le 30 août dernier.

Voici ci-dessous, le communiqué final du conseil des ministres de la Transition présenté par ministre des NTIC Porte-parole du gouvernement Laurence Ndong

Mesdames, Messieurs,

Le mardi 12 septembre 2023, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni dès 11h30 au Palais de la Présidence de la République.

L’ouverture du Conseil des Ministres de la Transition a été marquée par le principal point inscrit à l’ordre du jour, la Communication du Chef de l’Etat, Son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA.

Dans son propos liminaire, le Président de la Transition a situé la circonstance particulière de cette première session, laquelle ouvre une nouvelle ère historique dans la vie de la Nation.

En effet, depuis les évènements du 30 août 2023, le Gabon a amorcé, dans une adhésion populaire à l’échelle nationale et dans la diaspora, son essor vers la félicité suite au Coup de la liberté opéré par les Forces de Défense et de Sécurité.

Aux membres du Gouvernement, le Président de la Transition a manifesté sa satisfaction du choix porté sur chacun en soulignant sa pleine confiance et sa reconnaissance de leur engagement à accompagner le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) dans sa mission républicaine de répondre avec diligence aux aspirations des populations gabonaises.

A cet effet, les Ministres du Gouvernement de la Transition ont-ils été instruits, conformément au serment prononcé plus tôt, à s’inscrire désormais dans la démarche militaire privilégiant un engagement radical à s’intégrer en tout âme et conscience aux vertus de loyauté, honneur et fidélité pour réussir leur mission ministérielle.

Déclinant la mission principale du Gouvernement de la Transition, le Chef de l’Etat, Son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a tenu à instruire le Premier Ministre et les membres du Gouvernement à traduire la Feuille de Route du CTRI en actions et projets concrets permettant de satisfaire, dans les meilleurs délais, aux besoins primaires des populations gabonaises et d’instaurer un fonctionnement optimal des institutions.

Pour l’atteinte de ces objectifs du CTRI désormais érigés en priorité nationale, le Président de la Transition a exhorté les membres du Gouvernement à cultiver l’éthique et la déontologie, deux leviers devant guider, non seulement l’action gouvernementale, mais également le dynamisme de tout l’appareil administratif ainsi que les sociétés d’Etat.

Pour ce faire, le Chef de l’Etat, Son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a instruit l’équipe gouvernementale à s’inscrire dans un environnement apaisé et de confiance. Ceci en mettant en exergue le respect mutuel et un élan de solidarité entre les différents membres, élément de base de toute synergie interministérielle devant permettre d’interagir pour des solutions concrètes à apporter aux populations.

Intervenant au nom de l’équipe gouvernementale, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, a transmis ses sincères remerciements pour la confiance manifestée. Il a renouvelé l’engagement du Gouvernement à matérialiser le plus rapidement possible la Feuille de Route du CTRI visant le bien-être des gabonaises et des gabonais.

Aussi, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a-t-il invité chacun des membres du Gouvernement à l’appropriation de ladite Feuille de Route et du Code de Déontologie.

Au terme des travaux de ce premier Conseil des Ministres du Gouvernement de la Transition, le Président de la Transition, Chef de l’Etat Son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a réitéré aux Membres du Gouvernement sa reconnaissance à l’impératif du CTRI de voir l’essor d’un nouveau dynamisme empreint de pragmatisme dans l’ensemble des Administrations et des Etablissements sous-tutelle en privilégiant la compétence dans le choix des différents responsables.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

VICE-PRESIDENT DE LA TRANSTION

M. Joseph OWONDAULT BERRE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général de la Présidence de la République : M. Guy ROSSATANGA RIGNAULT.

CABINET DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

Hauts-Représentants Personnels du Président de la Transition :

MM.

· Guy Bertrand MAPANGOU ;

Jean Pierre OYIBA ;

Gervais ONIANE.

Mme :

· Colette METIMBE FADY.

Directeur de Cabinet du Président de la Transition : M. Arthur LEMAMI.

Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la Transition : M. Philipe Léon AUGE.

Directeur de Cabinet Privé du Président de la Transition : Mme Victoire TCHICOT.

Chef de Cabinet du Président de la Transition :

Lieutenant Colonel Macaire NEMBE.

Conseillers Spéciaux du Président de la Transition, Chefs de Départements :

Département Communication, Porte-parole de la Présidence de la Transition : M. Telesphore OBAME NGOMO ;

Département Juridique : M. Jacques LEBAMA ;

Département Mines, Hydrocarbures et Energie :

M. Arnauld Calixte ENGANDJI- ALANDJI ;

Département Economie et Finances :

M. Joseph MOUNDZIEGOU ;

Département Education Nationale, Formation Professionnelle :

M. Jean EYENE BEKALE ;

Département Sport, Jeunesse et Culture :

M. Paul Ulrich KESSANY ZATEGWA ;

Département Protocole d’Etat :

M. François EPOUTA.

Conseillers Spéciaux, Chargé de Missions du Président de la Transition :

MM.

· Dasilva Guénolé OTSOBOGO ;

Padoue EBOULA EYEBE ;

Colonel (R) Norbert MATCHOUPA;

Lieutenant-Colonel César WAGA ;

Lieutenant-Colonel Célestin AWOMBI ;

Lieutenant-Colonel Malick OBAME MEYO

Conseiller Spécial, Chargé de Missions, Médecin Personnel du Président de la Transition : Colonel Giscard Smith OLAGUI

Conseillers du Président de la Transition : Mesdames :

· Nathalie NZEMO EFOUA ;

Renée Patricia KU-KUMBE IVIGU ;

Natacha MISSONO ;

Messieurs :

· Dieudonné EDOUZOU FOUNGA ;

Gabin MOUSSAVOU MAPAGA.

Conseiller du Président de la Transition, Médecin Personnel Adjoint : Médecin Colonel Emery SOUGOU.

Chargé de Missions du Président de la Transition : M. Thierry NGOMA INDOUE ;

Secrétaire Particulière du Président de la Transition : Mme Marie-Antoinette COUILLATAUP, Confirmée.

Secrétaires de Cabinet du Président de la Transition :

· Mme Widricia NKIELEAYIGA ;

Mme Stephy Charles ANGUILE ;

Mme Natacha Marie-Louise ROBENKOGO ANTCHANDIE

– Directeur Général des Aides de Camp du Président de la Transition : Commandant Saturnin TSIANGAYOUBA.

Aides de Camp du Président de la Transition :

Capitaine Dimitri RAIVIRE, Garde Républicaine ;

Capitaine Jerrick MENDONGO BOUMAH, Armée de Terre ;

Capitaine John Ross ESSOUNGA OTELE, Gendarmerie Nationale.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Attaché de Défense à l’Ambassade du Gabon près la République Arabe d’Egypte : Lieutenant-Colonel KOURAKOU BABOULAS Césaire ;

Attaché de Défense Adjoint à l’Ambassade du Gabon près la République du Sénégal : Capitaine MIZERE MABENGUE.

COMMANDEMENT EN CHEF DE LA GARDE REPUBLICAINE

Conseiller Stratégique : Général de Brigade de 2ème Section Manuel Gafar MOUGUIAMA DAOUDA.

Commandant en Chef en Second en charge de l’Intérim du Commandant en Chef de la Garde Républicaine : Colonel Antoine BALEKIDRA, en remplacement du Colonel CHALOPIN Claude.

Chef d’Etat-Major de la Garde Républicaine :

Colonel OYINI Aimé-Vivian.

DIRECTION GENERALES DES OPERATIONS ET DE L’INSTRUCTION DE LA GARDE REPUBLICAINE

Directeur Général des Opérations et de l’Instruction : Lieutenant-Colonel EBANG OWONO Ange en remplacement du Lieutenant-Colonel ALEVINANT Yannick.

Directeur des Opérations : Commandant

BATSIANDJI Thibault Loïc.

Directeur de l’Instruction : Capitaine LEPRESLE Guy en remplacement du Commandant VILLATE Thierry Philippe.

Directeur des Personnels et de la Chancellerie de la Garde Républicaine : Lieutenant-Colonel ALEVINANT Yannick en remplacement du Commandant YALIS Steve-Davy.

Chef de service Gestion du Personnel : Lieutenant MBOULA YAKOUBOU ALOGUI.

Chef de Service Chancellerie : Sous- Lieutenant MAKITA Donald.

GROUPEMENT D’INTERVENTION PARACHUTISTE :

Commandant du Groupement d’Intervention Parachutiste : Lieutenant-Colonel KAMPEBE Jean-Bosco.

Commandant Adjoint du Groupement d’Intervention Parachutiste : Commandant ANKAMA NGOUMA Jumar en remplacement du Commandant NGOMA NGOMA Johan Steve.

GROUPEMENT DE SECURITE RAPPROCHEE :

Commandant du Groupement de Sécurité Rapprochée : Commandant ANKAMA Lukamar .

Commandant Adjoint du Groupement de Sécurité Rapprochée : Capitaine RAIVIRE Dimitri Jason.

COMPAGNIE MUSIQUE :

Commandant d’Unité : Capitaine LIBOUYI Joe-Elie en remplacement du Commandant TSIANGAYOUBA.

CENTRE D’INSTRUCTION DE LA GARDE REPUBLICAINE :

Commandant du Centre d’Instruction : Commandant NGOMA NGOMA Johan Steve en remplacement du Commandant ANKAMA NGOUMA Jumar.

Commandant Adjoint du Centre d’Instruction : Capitaine MANGOU- MAKAYA Stéphane.

GROUPEMENT AERIEN PRESIDENTIEL :

Officier Transit : Sous-Lieutenant MBA ANGOUE Jean-Jacques Erwan.

DIRECTION GENERALE DES SERVICES SPECIAUX :

Directeur Général des Services Spéciaux : Commandant Yalis Davy-Steve en remplacement du Lieutenant-Colonel KOURAKOU BABOULAS Césaire ;

Directeur General Adjoint des Services Spéciaux : Commandant MOUKONGA Henry Joël en remplacement du Lieutenant- Colonel OKOULA Nestor.

Conseiller du Directeur Général des Services Spéciaux : Lieutenant-Colonel OKOULA Germain Nestor.

Secrétaire de Coordination : Commandant NDJEMBI EBOUMI Kerlain Erwan.

Directeur des Opérations : Capitaine

TOURI Carl-Thibaut.

Directeur de la Recherche : Capitaine LEBOUENGUE Amos Gerald en remplacement du Capitaine MIZERE MABENGUE F.

Directeur de la Sécurité Militaire : Lieutenant NGALEBAH Fred Ulfrid en remplacement du Capitaine AWOBO Gervais.

DETACHEMENT OYEM :

Commandant d’Unité : Commandant VILLATE Thierry Philippe.

Commandant d’Unité Adjoint : Capitaine AWOBO Gervais.

DIRECTION GENERALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE (DGSSM)

Inspection du Service de Santé :

Médecin Général

NYAMATSIENGUI Hilaire

Directeur Général Adjoint 1 : Médecin Colonel MIKIELA Anicet

Directeur Général Adjoint 2 : Commissaire Colonel NDONG ENGONE

Directeur de l’Action Scientifique et Technique (DAST) : Médecin Colonel SIPAMIO BERRE Martin

HOPITAL D’INSTRUCTION DES ARMEES OMAR BONGO ONDIMBA

Médecin Chef : Médecin Général MEGNIER-MBO Murielle

Médecin Chef Adjoint 1 : Médecin Colonel BRAHIM Flore

Médecin Chef Adjoint 2 : Médecin colonel MIMBILA Mylène

Direction des Affaires Médicales et de la Qualité et des Soins : Médecin Colonel IGOHO Christelle

SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET DE TRAUMATOLOGIE

Chef de Service : Médecin Colonel OBIANG Aimé Constant

SERVICE DE NEUROCHIRURGIE- NEUROLOGIE

Chef de Service : Médecin Commandant Fernand Nathan IMOMBY

DEPARTEMENT DE CHIRURGIE SPECIALE

Chef de Département : Médecin Colonel LEKASSA Pierrette

SERVICE D’ORL

Chef de Service : Médecin Lieutenant- Colonel MAMFOUMBI NGOMA Albert Brice

SERVICE D’OPHTALMOLOGIE

Chef de Service : Médecin Colonel MOUINGA ABAYI Alex

SERVICE D’ANESTHESIE REANIMATION

Chef de Service : Médecin Lieutenant- Colonel NKILLY EDJO Ghislain

SERVICE DES URGENCES

Chef de Service : Médecin Colonel IGOHO Christelle

DEPARTEMENT D’IMAGERIE – MEDICALE

Chef de Département : Professeur NGUEMA EDZANG Béatrice

SERVICE DE RADIOLOGIE

Chef de Service : Médecin Colonel CHAVILLOT Christelle

SERVICE DE PHARMACIE

Chef de Service : Médecin Commandant NDJIBI Bettina

LABORATOIRE

Chef de Service :Médecin Commandant LITCHANGOU BOUKA Fred Stecy

DEPARTEMENT DE MEDECINE

Chef de Département :Médecin Colonel GAUDONG MBETE

SERVICE DE MEDECINE

Chef de Service : Médecin Colonel MANGOUKA Laurette

SERVICE DE CARDIOLOGIE

Chef de Service : Médecin Lieutenant – Colonel TCHIKAYA TCHIKINSON Yvon Jean Luc

SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

Chef de Service : Médecin- Colonel MPIGA Édith

SERVICE DE NEONATOLOGIE

Chef de Service : Médecin Général MEGNIE- MBO Murielle

HOPITAL D’INSTRUCTION DES ARMEES AKANDA

Médecin Chef : Médecin Colonel MOUNGUENGUI MOUNGUENGUI Dieudonné

Médecin Chef Adjoint 1 : Médecin Colonel MBA ANGOUE

Médecin Chef Adjoint 2 : Médecin Colonel NZENZE Sylvie

Direction des Affaires Médicales et de la Qualité des Soins et des Recherches : Médecin Colonel MOUTSINGA Armelle

SERVICE D’ANESTHESIE REANIMATION

Chef de Service : Médecin Commandant OLIVEIRA Stéphane

SERVICE DE CHIRURGIE VISCERALE

Chef de Service : Médecin Lieutenant- Colonel OLLENDE Crépin

SERVICE DE MEDECINE

Chef de Service : Médecin Commandant IBINGA Linda

SERVICE DES URGENCES

Chef de Service : Médecin Lieutenant- Colonel IVALA Yannick

SERVICE DE GYNECOLOGIE

Chef de Service : Médecin Lieutenant- Colonel NSEME Carine

SERVICE DE PHARMACIE

Chef de Service : Médecin Lieutenant – Colonel MOUCKANDA Magalie

SERVICE DE PEDIATRIE

Chef de Service : Médecin Colonel MOUTSINGA Armelle

LABORATOIRE

Chef de Service : Médecin Lieutenant- Colonel KANDE YATTARA Elsa Marisca

SERVICE DE RADIOLOGIE

Chef de Service : Médecin Colonel ELLA ONDO Timothée

ÉCOLE D’APPLICATION DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE

Directeur : Médecin Colonel NGUIAMBANDA Léandre

Directeur Adjoint : Médecin Colonel GAUDONG MBETE

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES DE LA SANTE (USTS)

Recteur : Médecin Général MILOUNDJA Jérôme

– Doyen : Médecin Général MAYI-TSONGA Sosthène

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

SECURITÉ PÉNITENTIAIRE DIRECTION RÉGIONALE SUD

– Directeur Régional Sud : Colonel Stéphane TCHIZINGA, en remplacement du Lieutenant- Colonel Gabriel ASSOUMOU ELLA, mis à la disposition de l’Inspection Générale pour enquête.