Gabon : la polygamie autorisée pour les officiers

Les officiers généraux de l’armée pourront désormais mener une vie de polygamie avec quiétude au Gabon. Une décision qui est conforme au code civil gabonais qui reconnaît les pratiques coutumières matrimoniales.

Selon le code civil gabonais de 1972, la polygamie est reconnue comme l’une des pratiques coutumières matrimoniales conforme. Cependant, l’article 40 du décret n°1059/PR du 24/11/1976 impose aux militaires l’obligation du mariage monogamique, sauf avec autorisation de l’autorité compétente.

En effet, le Conseil des ministres, sous la présidence du président Brice Oligui, a entériné un projet d’ordonnance modifiant le Statut Particulier des militaires, permettant aux officiers généraux de prendre plusieurs femmes. Cette mesure a suscité des réactions divergentes au sein de la société gabonaise.

D’une part, certains considèrent cela comme une avancée, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit d’une décision discriminatoire. L’ancienne procureure de la République, Sidonie Flore Ouwé, également présidente de l’ONG féministe « Salon de la femme », s’indigne de cette discrimination, appelant à la démocratisation de cette possibilité pour tous les militaires, et non seulement les généraux.

Par ailleurs, la question de la polygamie et des règles matrimoniales est souvent complexe et liée à des aspects culturels, religieux et sociaux. À cet effet, les débats sur ces questions peuvent varier en fonction des valeurs et des perspectives de la société.