Gabon : nommé Premier ministre, Raymond Ndong Sima réagit

Après sa nomination au poste du Premier ministre, le nouveau Premier ministre du Gabon Raymond Ndong Sima a réagi. L’opposant au régime d’Ali Bongo Ondimba assure que le plus important est de travailler pour remettre le pays sur les rails.

Raymond Ndong Sima réagit à sa nomination au poste de Premier ministre du Gabon

« Je ne m’attendais pas à être nommé Premier ministre de la Transition, mais j’avais dit depuis le départ que si j’étais mis à contribution, je le ferais de bon cœur. Donc, je pense que je vais faire l’effort pour travailler dans le sens de ce que tout le monde souhaite à l’heure actuelle, c’est-à-dire de remettre le pays sur les rails ». Ce sont là, les premiers mots du nouveau Premier ministre du Gabon après sa nomination par décret signé du président de la Transition Brice Oligui Nguema.

Selon l’économiste de 68 ans, tout est à refaire dans le pays et le travail doit commencer aussitôt. Ainsi, pour que tout soit bien fait, le nouveau chef du gouvernement souhaite que tous les gabonais se mettent ensemble pour reconstruire le pays. Toute chose qui suppose que son gouvernement sera en quelque sorte un gouvernement d’union nationale.

« Ce que je souhaite, c’est que le plus de monde soit mis à contribution pour que le processus soit inclusif, que nous nous mettions d’accord une fois pour toutes, l’ensemble des Gabonais, quel que soit le bord auquel nous appartenons, pour nous mettre d’accord sur des textes qui soient justes, équitables et qu’il y ait des élections que personne ne conteste et dont la représentativité est évidente. Voilà ce que je souhaite, j’espère que tout le monde sera mis à contribution. Je ferai de mon mieux pour associer tout le monde, pour que nous fassions une bonne toilette de l’ensemble des textes qui sont sur la table », a-t-il laissé entendre au micro de Rfi.

A en croire ce dernier, le pays dispose d’assez de ressources et d’atouts. Mais la façon de gérer, la gouvernance qui est faite, n’est pas favorable, ne permet pas d’avoir la meilleure et la plus grande équipe. Ainsi, ces problèmes qui sont pour la plupart liés au cadre juridique, font partie des points importants que la Transition doit pouvoir redresser.

Même s’il n’a pas encore eu le temps de parcourir la feuille de route remis par le général Brice Oligui Nguema, le nouveau patron de la primature indique que tout sera fait sous la supervision du Comité pour la Transition et la Restauration des institutions (CTRI).

Membre de la Plateforme Alternance 2023, Raymond Ndong Sima a pris récemment ses distances avec la coalition, assurant ne pas partager les mêmes idées que le candidat unique Albert Ondo Ossa qui revendique la victoire de la présidentielle du 26 août.