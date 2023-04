Gabon-transport ferroviaire : le trafic de nouveau interrompu

Après sa reprise du service jeudi 30 mars dernier, la société d’exploitation du transgabonais (Setrag), a de nouveau suspendu son trafic suite aux accidents de train survenus ce weekend.

Selon un communiqué de la Setrag, la société d’exploitation du transgabonais a enregistré deux accidents ce weekend depuis sa reprise de service jeudi 30 mars 2023. En effet, le communiqué informe qu’en ce qui concerne le premier accident : « Le fourgon à bagage du train de voyageurs N° 632, en provenance de Franceville, a connu une sortie de la voie au PK184+865 à 3 km de la gare de Ndjolé ». Pour ce qui est du second accident, la Setrag indique dans son communiqué de presse qu’il s’agit du déraillement du train de marchandises vide N° 5111, entre les gares d’Ivindo et Mouyabi. « Des dégâts matériels sont à déplorer et nécessitent des travaux de réhabilitation de la portion de voie endommagée. L’incident n’a fait aucun blessé. Le trafic est momentanément suspendu durant la période d’exécution de ces travaux », précise le communiqué de presse. Cependant, le communiqué de la Setrag ne donne pas plus de détails sur cette suspension concernant la reprise du service. Notons que, le trafic a été interrompu le 24 décembre 2022, suite à un glissement de terrain entre les gares d’Offoué et de Booué que le trafic a été suspendu. Ensuite le 8 février 2023, le gouvernement a autorisé la reprise du trafic uniquement pour le transport des marchandises et le 30 mars il était question d’une reprise totale des marchandises et passagers.