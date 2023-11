Gabon : trois mois après le coup d’État, que devient Ali Bongo ?

Le travail bien fait a ceci de particulier d’être reconnu quel que soit le temps. La Direction de l’alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants (Daaje), à Cocody, a félicité le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d’Ivoire (Cngr-CI), Adama Touré, pour avoir mis sur pied un centre d’alphabétisation au sein de sa structure en 2011. Lequel centre a aujourd’hui formé plus de 200 adultes et jeunes, dont 6 admis au Cepe.

Douze ans après, ses mérites ont été reconnus par l’Etat à travers le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation via un courrier dont fratmat.info a reçu copie le 29 novembre 2023, lors de la remise de diplôme à quatre alphabétiseurs de son centre.

Dans le courrier, le président de la Cngr-CI est remercié pour ses actions et ses soutiens à la promotion de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire. « (…) A cette occasion de remise de diplôme aux alphabétiseurs de la Cngr-CI, il nous plait d’abord de dire un grand merci au président Touré Adama qui, depuis 2011, a placé la formation des acteurs du transport et tous ceux qui fréquentent les gares routières au cœur de ses priorités. Cela est à saluer avec déférence. Ce sont de rares exemples dans le secteur qui doivent pourtant faire cas d’école », a reconnu Assiata Diaby épouse Cissé, la Directrice de la Daaje, sous des applaudissements nourris.

Pour sa part, Touré Adama s’est dit ému, aussi bien par les félicitations de la directrice. Il a alors promis redoubler d’efforts, de sorte à alphabétiser tous les adhérents de son organisation professionnelle qui n’ont pas été à l’école.