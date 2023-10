Gagnoa/Affrontements : Un couvre-feu instauré à Dougroupalégnoa

Dougroupalégnoa, localité du canton Paccolo, située à une quinzaine de kilomètres de Gagnoa, a été le théâtre de violents affrontements entre deux communautés le 26 octobre 2023. Face aux tensions liées aux bagarres, un couvre-feu d’une semaine a été instauré (18h30 à 6h30) par le préfet de région, préfet du département de Gagnoa, Fofana Lancina. Une partie des habitants a trouvé refuge dans les villages voisins. Les gendarmes sont sur le terrain. Le calme revient progressivement. Selon les informations recueillies sur place, un jeune originaire de Dougroupalégnoa, soupçonné d’avoir volé, le 25 octobre 2023, des matériaux de construction sur le chantier d’une église, s’est fait bastonner. Quelques heures plus tard, le présumé voleur reconnaît l’un de ses bourreaux au marché et une bagarre éclate entre eux. Chacun appelle du renfort de part et d’autre. La bagarre se poursuit jusque tard dans la nuit. La chefferie traditionnelle parvient à les calmer momentanément en programmant une rencontre le 26 octobre 2023 au matin. Au moment où les mis en cause se rendaient chez le chef du village, il a été constaté que certains parmi les allochtones étaient en possession d’armes blanches et d’armes à feu. Ces derniers ont donc été interdits d’accès à la cour du chef. Ils ont refusé d’obtempérer. Il s’en est suivi une bagarre entre les deux communautés qui a entraîné le décès d’un jeune allochtone et fait des blessés. En colère, d’autres allochtones mettent le feu à cinq maisons et trois motos. Cette situation entraîne une débandade généralisée des populations appelant au secours.

En début d’après-midi, les premiers éléments de la gendarmerie de Gagnoa font leur entrée dans la localité. Certains manifestants ont tenté de les empêcher d’y accéder par des jets de pierres blessant un gendarme. Un détachement de gendarmes en provenance de Divo a été également sollicité en vue de contenir les manifestants.

Signalons que le bilan des affrontements fait état d’un mort, de cinq blessés et des dégâts matériels. Aux dernières nouvelles, le sous-préfet de Gagnoa, Soumahoro Moussa, y a conduit les 26 et 27 octobre 2023 une mission d’apaisement.

Une mesure a été prise en vue de calmer la tension entre deux communautés dans une localité du département.