Gambie: Bakary Gassama range le sifflet à 44 ans

L’arbitre central international Bakary Gassama met un terme à sa carrière d’arbitre à 44 ans. Il a décidé de continuer d’autres aventures après celle d’arbitrage.

L’arbitre central international gambien Bakary Gassama a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre à l’âge de 44 ans. En effet, Gassama a officié lors de nombreux matchs de football de haut niveau, y compris des compétitions internationales telles que la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde de la FIFA.

Il est considéré comme l’un des meilleurs arbitres africains de sa génération et a reçu de nombreux éloges pour sa compétence et son professionnalisme sur le terrain. À cet effet, sa décision de se retirer de l’arbitrage marque la fin d’une carrière illustre et laisse derrière lui un héritage important pour la prochaine génération d’arbitres gambiens.

À en croire la fédération gambienne de football dans son communiqué rendu public, « Gassama a décidé de se retirer pour laisser la place à la prochaine génération de jeunes arbitres de briller ». Par ailleurs, cette décision laisse entrevoir nombreux commentaires dans le rang de ces fans. Reste à savoir si ces différentes réactions amèneront l’arbitre central international à changer de verdict.