Gambie: les raisons du coup d’Etat manqué

Le gouvernement du plus petit Etat d’Afrique continentale a assuré dans un communiqué que la situation était “totalement sous contrôle”. Aucune confirmation n’a été obtenue d’autre source que le communiqué gouvernemental. De rares témoignages ont fait état de mouvements de soldats autour du siège de la présidence dans le centre de la capitale Banjul mardi soir, et les rumeurs ont circulé durant la nuit sur une tentative de coup de force dans ce pays ayant accédé en 2017 seulement à un fragile régime démocratique après plus de vingt années de dictature sous Yahya Jammeh. Ce serait la dernière tentative de coup de force en date en Afrique de l’Ouest depuis 2020, après deux putsch réussis au Mali et au Burkina Faso et un autre en Guinée, et une tentative de fait accompli en Guinée-Bissau.

