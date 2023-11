Gare à la maladie du soda!

Trop de sodas (même light), une nourriture riche en graisses animales, en acides gras saturés et en cholestérol mais aussi le manque d’activité physiques, toutes ces mauvaises habitudes sont de véritables poisons pour le corps.

A tel point qu’une nouvelle maladie, la maladie du soda connue aussi sous le nom de maladie du “foie gras” ferait actuellement des ravages. Elle serait une conséquence des excès de notre vie moderne.

Le constat est tellement inquiétant que les médecins tirent la sonnette d’alarme. Cette maladie qui est avant tout une conséquence de l’obésité toucherait une personne sur dix. Aux Etats-Unis, ce chiffre atteindrait jusqu’à 20% de la population. Des personnalités connues, comme le célèbre journaliste sportif français Pierre Ménès, en ont été victime…

Dans la plupart des cas, cette maladie insidieuse serait asymptomatique. En général, elle est découverte par hasard lors d’un simple examen médical ou d’une prise de sang. Certaines personnes plus sensibles peuvent ressentir des maux de tête, des vertiges et de la fatigue. Des signes qui doivent alerter car quand la maladie est avancée, l’inflammation peut engendrer une fibrose, une cirrhose hépatique non alcoolique et – dans 5% des cas – dégénérer en cancer.

A titre préventif, les seuls conseils à suivre sont de surveiller son poids (voire d’en perdre), de faire de l’exercice physique, d’adopter un mode de vie sain et de soigner son alimentation.