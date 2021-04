Gbagbo et Blé Goudé acquittés/ réaction de Simone Gbagbo : ” justice a été faite, gloire à DIEU”

La deuxième Vice-présidente du Front Populaire Ivoirien, Madame Simone EHIVET GBAGBO a suivi avec intérêt l’audience en appel de ce 31 mars. Au terme de l’audience sanctionnée par la libération définitive du président Laurent GBAGBO, madame Simone EHIVET GBAGBO a adressé un message au Président Laurent, au ministre Charles Blé GOUDÉ et à l’ensemble de leur équipe de défense. Elle a marqué sa joie et sa satisfaction. «A chaud, la première chose, j’exprime ma joie, je suis satisfaite. La vérité a triomphé, la justice a été faite, gloire à DIEU» a d’emblée indiqué madame Simone EHIVET GBAGBO.

Elle a d’ailleurs qualifié la victoire du Président Laurent GBAGBO de victoire du peuple noir. «Merci et bravo au président GBAGBO lui-même. Merci et bravo au fils Blé GOUDÉ. C’est eux qui étaient devant les combats. Devant les épreuves, ils ont tenu jusqu’aujourd’hui. Merci à eux. Félicitations à eux. Dieu bénisse les Africains, Dieu bénisse les noirs» a ajouté madame Simone EHIVET GBAGBO.

Avant de terminer son message, elle a lancé un message pressant au gouvernement ivoirien. «Le Président Laurent GBAGBO est libéré, il doit rentrer chez lui. Le gouvernement doit prendre les devants, aller le chercher de la même manière ils ont mis un avion pour l’amener là-bas. Ils doivent maintenant affréter un avion pour le ramener. Je compte sur eux. Je compte sur le gouvernement tout entier» a conclu la deuxième Vice-présidente du Front Populaire Ivoirien.

