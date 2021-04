Gbagbo et Blé Goudé acquittés : surprenante réaction de Fatou Bensouda

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés. La Cour d’appel de la CPI a rendu sa décision hier mercredi 31 mars après-midi à La Haye. Fatou Bensouda a indiqué que son bureau avait «pris note du jugement »

La réaction de Fatou Bensouda était vivement attendu , son refus d’accepter le verdict surprendrait. « Sous mon mandat, notre approche de tous les cas dont nous sommes saisis a toujours été de faire progresser nos devoirs et nos responsabilités avec le plus grand professionnalisme en stricte conformité avec Rome Statute. La même approche de principe a guidé notre travail dans ce cas », a réagi la procureure Fatou Bensouda. « En tant qu’officier de la Cour, je respecte l’intégrité de ce processus et la décision de la Chambre d’appel », a-t-elle ajouté sur Twitter. « Les deux juges d’appel dissidents auraient accueilli l’appel de mon bureau et ordonné un nouveau procès. Le processus judiciaire à la CPI concernant ces affaires conjointes a suivi son cours et a abouti à un résultat final », a conclu Fatou Bensouda.

Sapel MONE

