Gbagbo et la côte d’Ivoire, n’ont pas encore fini d’étonner le monde, les propos de Serge Kassy

Le président Gbagbo n’a pas voulu rester dans magnan, pour enlever magnan, après s’être libéré, de ses chaînes coloniales, qui lui a été infliger à la CPI, pour des crimes dont il était la victime principale, nous apprenons, qu’ il vient maintenant de réactiver sa plainte, portée en mars 2011, contre l’armée française, qui s’est donné le droit d’entrer en guerre, contre la côte d ivoire, alors qu’officiellement, cela n était pas le cas, et s’est autorisé, à envoyé, près de 90000 tonnes de bombes sur sa résidence, où il se trouvait, avec femmes, enfants et petit enfants, et qui ont occasionné des centaines de morts.

Dans ses colonies en Afrique, la France, s’est tout permis, la plainte déposé en France, est hautement importante, car ici n’est pas Abidjan, la vérité enfin va se savoir, croyez moi, la peur à vraiment changé de camps.

Gbagbo Laurent et la côte d ivoire, n’ont pas encore fini d’étonner le monde, cela ne fait que commencer, allons y.

Perle Lola

