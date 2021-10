Gbagbo sur l’affaire ” casse BCEAO “: ” je ne reconnais pas cette condamnation “

Laurent Gbagbo a évoqué publiquement, ce dimanche 17 octobre au terme de son Congrès l’affaire “Casse BCEAO” .

Les lampions se sont éteints sur le Congrès constitutif du nouveau parti politique (PPA-CI) de l’ancien président ivoirien, ce dimanche 17 octobre 2021 .

C’est le discours de Laurent Gbagbo élu par acclamation président dudit parti par les siens qui a mis un terme au Congrès. En tout cas, il a fait un discours dense plein d’émotions. Le président Laurent Gbagbo a abordé publiquement et officiellement l’affaire dite “casse de la BCEAO” dans laquelle il a été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison ferme et à payer solidairement avec ses coaccusés une amende de 329 milliards FCFA .

Rappelons, pour mémoire que c’est dans le cadre de cette condamnation que Laurent Gbagbo aurait vu son nom radier de la liste électorale et son dossier de candidature rejeté, alors qu’il avait et candidaté pour le scrutin présidentiel de 2020 .

Ce dimanche 17 octobre 2021 Laurent Gbagbo dans ses habits de tout premier président du nouveau parti (PPA-CI) qu’il met sur l’échiquier politique ivoirien, est revenu sur cette affaire dite “Casse de la BCEAO”. Il a profité de la tribune qui lui a été offerte pour se prononcer sur cette affaire qui continue d’alimenter les débats. Il dit ne pas “reconnaître cette condamnation ” .

” (…) Il y a en qui disent que Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison donc même s’il est élu on va lui interdire d’être président. Je sais ça. Et je sais que beaucoup de personnes pensent ça aussi. Mais ce n’est pas mon problème. Une condamnation que je récuse, que je ne reconnais pas. Ce n’est pas mon problème à plus forte raison ses conséquences. Même si demain on me dit tu n’es pas président à cause de cette condamnation il faut que le parti soit en capacité de continuer sa route. C’est cette capacité là que je vous donne à travers ce nouveau Parti . Je vous remercie”, a déclaré Laurent Gbagbo dans son allocution de clôture au deuxieme jour de Congrès qui a tenu toutes ses promesses en ce qui concerne la mobilisation des militants et militantes .

A. Zatté depuis à Abidjan Sofitel Hotel Ivoire .

