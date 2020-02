Ouegnin au Meeting FPI-EDS : “réclamer la libération totale du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles BLE GOUDE, c’est AGIR pour la réconciliation vraie et la paix durable en Côte d’ivoire”

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE EDS,LE PROFESSEUR GEORGES-ARMAND OUEGNIN AU MEETING DE LA PAIX DE LA FICGAYO DU 1ER FEVRIER 2020

Camarades militantes et militants des partis et associations membres partenaires de la plateforme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté(EDS) ,

Frères et sœurs militantes et militants des paris membres de la Coalition pour la Democratie,la Réconciliation et la Paix(CDRP),

Frères et sœurs des partis et associations alliées,

Démocrates Ivoiriens,

Ivoiriennes, Ivoiriens de bonne volonté, épris de justice, de liberté et de souveraineté,

Mesdames et messieurs, chers invités

Je voudrais tout d’abord vous apporter les chaleureuses salutations de la direction de la plateforme politique EDS.

Je voudrais aussi et surtout féliciter le comité d’organisation qui en si peu de temps a relevé le défi de la mobilisation en ce lieu ô combien mythique de la place FICGAYO, ici à Yopougon, le Yopougon de GBAGBO.

Je voudrais enfin vous dire combien je me réjouis de votre présence si nombreuse à ce meeting que nous avons baptisé « meeting de la paix »qui pour nous est l’occasion de manifester notre soutien à cet homme de paix qu’est le président Laurent GBAGBO, président du Front Populaire Ivoirien (FPI) et le référent politique de EDS.

Oui chers frères et sœurs, cette marée humaine de ce jour est le témoignage plus qu’éloquent de notre attachement, notre solidarité au président Laurent GBAGBO et au ministre Charles BLE GOUDE à quelques jours de l’audience de la cour pénale internationale(CPI) qui, parce qu’acquittés et innocentés, se doit de lever toutes les restrictions à leur liberté et rétablir l’intégralité de leurs droits humains fondamentaux.

Cette marée humaine, frères et sœurs, démontre aussi à la face du monde que l’immense majorité des Ivoiriens réclame la libération totale et le retour en Côte d’Ivoire du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles BLE GOUDE pour la réconciliation vraie et la paix durable en Côte d’Ivoire, non pas la paix des cœurs et des esprits à laquelle aspire le peuple Ivoirien qui en a fait sa deuxième religion.

Oui frères et sœurs, réclamer la libération totale du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles BLE GOUDE, c’est AGIR pour la réconciliation vraie et la paix durable en Côte d’ivoire

Il n’y aura jamais de réconciliation Côte d’Ivoire sans le président Laurent GBAGBO, qui pour paraphraser feu le président Abou Drahamane SANGARE est « le chaînon manquant de la réconciliation en Côte d’Ivoire

ET je voudrai lancer avec vous, lancer cet appel aux juges de la CPI :

RENDEZ-NOUS NOTRE LAURENT GBAGBO (3 fois)

Oui rendez-le nous pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire

Et aux tenants actuels du pouvoir, n’ayez pas peur !(2 fois)

Oui, vous qui sollicitez son maintien hors du pays, n’ayez pas peur !Le président Laurent GBAGBO, en humaniste et en artisan de paix vous tendra la main et dira ,fidèle à sa philosophie politique « asseyons-nous et discutons »,parlons tous ensemble de la Côte d’Ivoire

Réclamer la libération de tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale, et celle des détenus récents de décembre 2019, c’est AGIR pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire

Réclamer le retour sécurisé de tous nos frères et sœurs exilés politiques sur la terre de leurs ancêtres, c’est AGIR pour la réconciliation vraie et la paix en Côte d’ivoire

Réclamer des conditions d’élections libres, justes, régulières et transparentes, gage d’une alternance démocratique et pacifique, c’est AGIR pour la réconciliation vraie et la paix en Côte d’Ivoire

Nous disons non à des élections qui plongeront notre pays dans le chaos

Non à tout passage en force des tenants actuels du pouvoir

Frères et sœurs, dans l’intérêt supérieur de la nation, EDS n’aura de cesse, sans faiblesse et avec détermination, de réclamer un organe électoral consensuel. Cette CEI actuelle est inféodée au pouvoir RHDP, elle ne peut organiser des élections crédibles dans notre pays.

-Nous réclamons un processus électoral consensuel et un code électoral consensuel. A ce propos nous avons accepté malgré notre rejet de la CEI actuelle, de participer au dialogue sur le code électoral.

Nous avons marqué notre désaccord sur la volonté du pouvoir d’imposer une caution à 200000000f pour la présidentielle et du parrainage, qu’il soit politique ou citoyen. Non au cautionnement à 200000000f et non au parrainage

-Nous disons non –les négociations ne sont pas terminées mais notre position est ferme.

Frères et sœurs, l’heure n’est plus aux hésitations, aux tergiversations, aux fuites en avant, aux discussions de salon…Aujourd’hui, l’heure est à l’action…Aucun sacrifice n’est assez grand pour la paix.

Aussi EDS se réserve le droit de vous appeler très bientôt à une grande marche pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire, en cette année électorale.

Pour terminer, camarades militants,

Chers frères et sœurs, je voudrais vous faire partager ma foi en l’avenir lumineux et radieux de notre pays.

Oui Bientôt un jour nouveau va se lever

Bientôt, très bientôt nous chanterons et nous danserons au rythme du tam-tam vainqueur

Bientôt le rêve de feu le président Abou Drahamane SANGARE deviendra une réalité,

Oui bientôt, très bientôt le président Laurent GBAGBO, auréolé de gloire, rentrera triomphalement avec le ministre Charles BLE GOUDE dans son pays parce que acquittés et libérés par la justice internationale.

Et au soir du 31 Octobre 2020, c’est dans la joie et l’allégresse que le peuple Ivoirien fêtera le départ du pouvoir de ce régime liberticide.

Oui frères et sœurs, mobilisons-nous,

Agissons maintenant, avec conviction et détermination pour la PAIX.

QUE DIEU QUI EST AMOUR,JUSTICE ET VERITE BENISSE LA COTE D’IVOIRE, NOTRE PATRIMOINE COMMUN !

Je vous remercie.

AbidjanTV

Comments

comments