GNAMIEN KONAN: après la nomination de KKB comme ministre de la Réconciliation nationale : ” Et pour le Riz Rizière, là?”

GNAMIEN KONAN se moque du pouvoir d’Abidjan après avoir nommé un ministre de la réconciliation nationale.

Au lendemain de son investiture, le Président de la république de Côte d’Ivoire, S.E. M Alassane Ouattara a procédé à un réaménagement du Gouvernement . Ainsi, sur Proposition du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, sont nommés:

-Ministre de l’intérieur et de la sécurité : Vagondo Diomandé GAL

-Ministre de la réconciliation nationale : Kouadio Konan Bertin.

Les réactions de plusieurs classes politiques ne se sont pas faits attendre. Pour l’ex ministre ivoirien, le gouvernement ne fait qu’augmenter son nombre déjà pléthorique et sans résultat concret.

“Comme s’il a fallut inventer le pluviomètre pour faire tomber la pluie, comme si contre la pauvreté, il faut nommer un Ministre de la Lutte Contre la Pauvreté, le Bravetchè a sorti de son chapeau une autre trouvaille: le MINISTRE DE LA Réconciliation Et pour le Riz Rizière, là?” A-t-il confié sur sa page Facebook officielle .

Kouadio Konan Bertin, nouveau ministre du Gouvernement de Côte d’Ivoire aura pour rôle de rencontrer le Président Bédié, celui a qui,il avait tourné dos pour des raisons idéologiques, Président Alassane Ouattara et toutes les forces vives de la nation pour un dialogue franc sur la paix et la réconciliation nationale. Mais le contraste est que, le RHDP évoquait sur plusieurs médias nationaux et internationaux que les ivoiriens sont déjà en paix et réconciliés. Mais d’où vient soudain l’initiative de la création de ministère chargé de la réconciliation des ivoiriens ?

Sapel MONE

