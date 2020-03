Gnamien Konan promet la gratuité de la CNI, des permis de conduire… aux Ivoiriens s’il est élu président de la Côte d’Ivoire en octobre 2020.

En effet je vais avec vous:

· Eradiquer la corruption,

· Remplacer les lycées d’enseignement général par des établissements techniques et professionnels afin que chaque Ivoirien ait un métier,

· Réduire nos importations et augmenter nos exportations pour être riches, très riches,

· Procéder à la transformation de nos matières premières agricoles et minières,

· Commencer à fabriquer nos outils de travail, les appareils électroménagers et électroniques,

· Offrir chaque année gratuitement la CNI à tous les nouveaux majeurs,

· Offrir gratuitement le permis de conduire chaque année, à tous les jeunes de 21 ans, en effet, le code de la route et la conduite seront enseignés au deuxième cycle du secondaire,

· L’entrepreunariat, la pédagogie, la santé, la politique, les choses de la vie seront enseignées à l’école,

Parce que la TERRE DE L’ESPÉRANCE, c’est ici, chez nous.

