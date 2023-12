Gnamien Konan : « Si Dieu et… Ouattara me le permettent, je serai candidat en 2025 »

Gnamien Konan pourrait être candidat à la présidentielle de 2025. Cependant, l’opposant ivoirien a dévoilé les conditions de sa candidature.

Ancien ministre ivoirien de l’Habitat et du Logement, Gnamien Konan a également occupé le poste de directeur général des douanes, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

L’ex-députe de Botro, alors ministre de l’Habitat et du Logement, a été chassé du gouvernement d’Alassane Ouattara en novembre 2016. En effet, tout comme Albert Mabri Toikeusse, actuel président de l’UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire), Gnamien Konan dénonçait la répartition des postes d’investiture pour les 255 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale pour les législatives du 18 décembre.

Si Mabri Toikeusse a pu effectuer un retour après d’Alassane Ouattara, Gnamien Konan, lui, fait aujourd’hui figure de farouche opposant au régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Après une tentative manquée en 2015, l’ancien DG des douanes de Côte d’Ivoire entend se lancer à la conquête du fauteuil présidentiel en 2025. Dans une publication sur son compte X, l’opposant ivoirien affirme : « Si Dieu et… Ouattara me le permettent, je serai candidat en 2025. Je suis économiste, ingénieur concepteur en système de gestion, diplômé de l’École supérieure des douanes de Belgique, ancien DG des Douanes, ancien ministre la Fonction publique et de l’Enseignement supérieur… Député. »

Il est important de rappeler que Gnamien Konan a rejoint les rangs du PDCI-RDA, le principal parti de l’opposition. « Je suis venu parce que c’est le moment de la paix et de la réconciliation.Le temps des antagonismes est terminé. Le temps du développement harmonieux et de la victoire du PDCI est arrivé », s’était-il exprimé lors de sa prise de carte de militant en novembre 2022.