GOUV’TALK : Pierre Dimba présentera la politique de santé du gouvernement le 29 mars 2023

Invité du onzième numéro du “GOUV’TALK”, tribune d’échanges mensuelle en ligne avec le gouvernement initié par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, sera face aux internautes ce mercredi 29 mars 2023, dès 10h00.

À cette occasion, Pierre Dimba présentera la politique du gouvernement dans le domaine de la santé. Il évoquera, par ailleurs, avec les internautes, l’actualité de son département ministériel. Les réformes et projets majeurs prévus par son ministère pour l’année 2023 et les années à venir seront également au cœur des échanges.

Le ministre fera, in fine, un point des activités menées par ses services sur différents projets et programmes, notamment la stratégie de développement du plateau technique de la santé, les nombreux investissements consentis, le renforcement et la modernisation des infrastructures, les acquis et défis du secteur pour bâtir un système de santé performant, résilient et accessible à tous.

Le Ministre échangera avec les internautes en direct sur les canaux officiels du gouvernement.