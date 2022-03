Guerre en Russie: la Russie refuse d’exclure l’utilisation d’armes nucléaires

Le gouvernement russe a refusé d’exclure l’utilisation d’armes nucléaires tout en admettant que le président Vladimir Poutine n’a encore atteint aucun de ses objectifs militaires en Ukraine depuis le début de l’invasion le 24 février.

Poutine a déjà fait allusion à l’utilisation d’armes nucléaires contre des nations qu’il considérait comme une menace pour la Russie.

En février dernier, le président russe a déclaré dans une déclaration télévisée : « Peu importe qui essaie de nous barrer la route ou, à plus forte raison, de créer des menaces pour notre pays et notre peuple, ils doivent savoir que la Russie réagira immédiatement et que les conséquences seront comme vous n’en avez jamais vu dans toute votre histoire. »

Poutine a ensuite déclaré lors d’une réunion avec des responsables russes de la défense que « les responsables des principaux pays de l’OTAN se sont permis de faire des commentaires agressifs sur notre pays, c’est pourquoi j’ordonne par la présente au ministre de la Défense et au chef d’état-major général de placer la Force de dissuasion de l’armée russe en alerte de combat. »

Mais dans une interview avec Christiane Amanpour de CNN le mardi 22 mars, lorsqu’on lui a demandé dans quelles conditions Poutine utiliserait la capacité nucléaire de la Russie, Dmitri Peskov, porte-parole en chef de Poutine, a répondu : « si c’est une menace existentielle pour notre pays, alors c’est possible. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que Poutine pensait avoir accompli en Ukraine depuis l’invasion, Peskov a répondu: “Eh bien, tout d’abord, pas encore. Il n’a pas encore réussi. »

Le porte-parole a également affirmé que « l’opération militaire spéciale », qui est le nom officiel donné par le Kremlin à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, « se déroulait strictement conformément aux plans et aux objectifs établis à l’avance ».

Peskov a ensuite ajouté que les « objectifs principaux de l’opération » sont de « se débarrasser du potentiel militaire de l’Ukraine », de s’assurer que l’Ukraine est un « pays neutre« , de se débarrasser des « bataillons nationalistes », que l’Ukraine accepte que la Crimée – annexé par la Russie en 2014 – fait partie de la Russie et d’accepter que les petits États dissidents de Louhansk et de Donetsk « sont déjà des États indépendants ».

La guerre de la Russie avec l’Ukraine est maintenant dans sa quatrième semaine.

