Guerre en Ukraine: au moins 500 000 morts ou blessés selon de hauts responsables américains

Les pertes sont lourdes des deux côtés. Selon le New York Times qui cite de hauts responsables américains, 120 000 soldats russes et 70 000 soldats ukrainiens auraient été tués depuis que Moscou a lancé son offensive en Ukraine, il y a dix-huit mois.

Chiffres à confirmer

Au total, 500 000 militaires des deux pays auraient été tués ou blessés dans les combats. Le quotidien précise tout de même que ces chiffres restent difficiles à confirmer, car la Russie a tendance à sous-estimer les pertes au sein de ses rangs, alors que l’Ukraine évite tout simplement de publier les moindres chiffres officiels. Ces estimations se basent donc sur des images satellites, des interceptions de communications, les médias ainsi que des rapports officiels des deux gouvernements.

Un bilan très lourd

Selon les hauts responsables américains cités par le New York Times, la Russie aurait essuyé des pertes plus importantes que l’Ukraine, notamment parce que Moscou dispose de trois fois plus de soldats sur le champ de bataille.

Un bilan humain lourd dans une guerre qui a déjà coûté la vie à des milliers de civils et poussé hors de chez eux des millions de personnes.