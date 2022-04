Guerre en Ukraine: Kiev accuse Moscou de déstabilisation en Transnistrie

Au 62e jour de l’invasion russe en Ukraine, trois explosions et une « attaque terroriste » dans la région séparatiste moldave de Transnistrie font craindre une étendue du conflit en Ukraine à la Moldavie.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d’accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d’accueil.

Les points essentiels :

► Les autorités séparatistes moldaves de Transnistrie ont dénoncé une « attaque terroriste » contre une unité militaire ce mardi matin, ainsi que des explosions sur deux antennes de radio et le ministère de la Sécurité publique lundi soir. Les incidents attisent les craintes d’un débordement du conflit en Moldavie, qui a décidé de réunir en urgence son conseil de sécurité nationale. L’Ukraine accuse la Russie de vouloir « déstabiliser » aussi la Moldavie. Les autorités moldaves appellent au calme

