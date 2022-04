Guerre en Ukraine: la Russie annonce la reddition de plus d’un millier de soldats à Marioupol

Soldats russe à Marioupol

Les forces russes intensifient leurs offensive pour faire tomber Marioupol dans le sud-est de l’Ukraine. Mercredi matin, Moscou a annoncé la reddition de plus d’un millier de soldats ukrainiens dans la très stratégique ville portuaire que ses forces assiègent et bombardent depuis plus de 40 jours, et encerclent depuis plus d’un mois. Quelque « 1 026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus » dans la zone de l’usine métallurgique Ilitch, dont 150 étaient blessés et ont été pris en charge à l’hôpital de Marioupol, a indiqué le ministère de la Défense russe. Dans la nuit de mardi à mercredi, un reportage de la télévision publique russe annonçant la reddition a montré des hommes en tenue de camouflage transportant des blessés sur des brancards.

Sa chute semble inévitable à certains experts militaires, mais après plus de six semaines de combats, des forces ukrainiennes s’accrochent et résistent toujours aux Russes. L’Institute for the study of war (ISW) indiquait dans son dernier rapport (publié mardi en toute fin de soirée) que « Marioupol n’était toujours pas tombée le 12 avril malgré les informations faisant état de la diminution des munitions de l’Ukraine et de la reddition des troupes ukrainiennes ». Les combats se concentrent désormais dans la gigantesque zone industrielle de la ville.

Mercredi, l’armée de terre ukrainienne a indiqué sur Telegram que les bombardements aériens russes sur la ville se poursuivaient, visant notamment le port et le vaste complexe métallurgique Azovstal. Ce labyrinthe transformé en bastion par les forces ukrainiennes de Marioupol, qui se retranchent dans ses kilomètres de souterrains, promet une bataille acharnée pour le contrôle total de la ville.

La prise de la ville serait une victoire importante pour les Russes car elle leur permettrait de consolider leurs gains territoriaux côtiers le long de la mer d’Azov en reliant la région du Donbass, en partie contrôlée par leurs partisans, à la Crimée que Moscou a annexée en 2014.

Entre 20 000 et 22 000 personnes sont mortes dans la ville, a déclaré mardi sur CNN Pavlo Kirilenko, gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, tout en admettant qu’il était « difficile d’évoquer un nombre de victimes », la ville étant coupée du reste du monde par les forces russes. Les autorités parlent d’une ville détruite à 90%. Depuis le début de la semaine circulent des rumeurs, jusqu’ici non confirmées, d’emploi d’armes chimiques par les forces russes à Marioupol.

