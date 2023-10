Guerre Israel – Hamas: l’UE ouvre une enquête visant X (ex-Twitter)

La Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une enquête visant le réseau social X (ex-Twitter) pour la diffusion présumée de “fausses informations”, “contenus violents et à caractère terroriste” et “discours de haine” à la suite des attaques du Hamas contre Israël.

La Commission européenne a officiellement lancé une enquête sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour son rôle présumé dans la diffusion de “fausses informations”, de “contenus violents et à caractère terroriste” et de “discours de haine” liés aux récentes attaques du Hamas contre Israël. Cette enquête fait suite à des préoccupations croissantes concernant le rôle des plateformes numériques dans la propagation de contenus controversés et potentiellement dangereux.

L’exécutif bruxellois a adressé une demande formelle d’informations à la plateforme, qui appartient au milliardaire Elon Musk. Il s’agit de la première procédure lancée dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques (DSA), qui vise à renforcer la réglementation des plateformes en ligne pour lutter contre la désinformation, la haine en ligne et d’autres abus.

La lettre d’avertissement du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, envoyée deux jours avant le lancement de cette enquête, souligne l’engagement de l’Union européenne à responsabiliser les grandes plateformes numériques pour leurs contenus et à garantir la sécurité et l’intégrité de l’espace en ligne.