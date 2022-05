Guerre Ukraine: Emmanuel Macron repousse la perspective de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE

Emmanuel Macron a prévenu lundi qu’une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’UE prendrait “des décennies”, tandis qu’aux États-Unis, la Chambre des représentants pourrait se prononcer, dès mardi.

Les pays de l’Union européenne devraient parvenir “dans la semaine” à un accord sur un projet d’embargo sur le pétrole russe, en réponse à l’invasion de l’Ukraine, a déclaré mardi le secrétaire d’État français aux affaires européennes, Clément Beaune, rapporte France 24.

Un accord dans la semaine

“Je pense qu’on peut avoir un accord dans la semaine, c’est en tout cas le but de la présidence française” du Conseil de l’Union européenne, a-t-il dit sur LCI, en ajoutant qu'”il y aura un sixième paquet de sanctions européennes”.

On doit aller vite, et je le dis avec confiance: il y aura un sixième paquet de sanctions européennes, elles seront très puissantes et nous sortirons progressivement, avec un calendrier, d’abord du pétrole russe mais des hydrocarbures russes en général”, a-t-il ajouté.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), qui tient cette semaine son assemblée générale annuelle, a fortement aggravé ses prévisions de contraction économique pour l’Ukraine au regard de l’invasion russe qui se prolonge.

Elle table désormais sur une contraction brutale de 30 % de l’économie ukrainienne cette année au lieu de 20 % attendus en mars, au tout début de l’offensive russe.

L’organisation internationale anticipe par ailleurs toujours une contraction de 10 % de l’économie russe, visée par une série de sanctions, et à cause du coût de sa guerre en Ukraine.

Toujours selon notre source, les démocrates du Congrès se sont mis d’accord sur une proposition visant à fournir 39,8 milliards de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine, un montant supérieur à celui qu’ambitionne le président Joe Biden, ont indiqué deux sources proches du dossier. Selon elles, la Chambre des représentants pourrait se prononcer dès mardi sur cette proposition

