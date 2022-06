GUIGLO: DEUX COUPEURS DE ROUTE CONDAMNES À 20 ANS DE PRISON FERME

Clap de fin pour le sieur ILBOUDO NOËL et son compagnon d’aventure BATIONO EMILE, tous deux coupeurs de route. Ils ont été condamnés, le mardi 07 juin 2022, par la Section de Tribunal de Guiglo, à 20 ans de prison ferme et 03 ans d’interdiction de paraître sur le territoire ivoirien. Rappelons que le 16 mai 2022, une patrouille de la gendarmerie nationale avait réussi à déjouer une de leur attaque au pk 10 de l’axe Blolequin-Guiglo après des échanges de tirs. L’enquête ouverte par les gendarmes suite à cette d’attaque a permis l’interpellation des deux bandits le 27 mai 2022, précisément aux quartiers Nicla pour l’un et Harmonie pour le second. Leur arsenal composé de deux armes de guerre de type Kalachnikov, 02 chargeurs, 10 munitions de calibre 7,62 mm et une moto avait été saisis.

Melv

Comments

comments