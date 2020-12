Guillaume Soro affirme que les Ivoiriens doivent se mettre à l’assaut de la démocratie, de l’État de droit.

Guillaume Soro depuis son exil a appelé ce dimanche 6 décembre 2020, les Ivoiriens à l’assaut de la démocratie, de l’État de droit.

« Peuples africains ne laissez pas rassir votre pugnacité, votre combat contre les présidences à vie. Relevons nous et repartons à l’assaut de la démocratie, de l’État de droit. Nous serons fiers de léguer un tel héritage aux générations futures » a déclaré Guillaume Soro;

Rappelons que Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Selon un document que YECLO s’est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d’arrêts contre Guillaume Soro et trois de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication et Abdoulaye Fofana, son aide de camp.

Emmanuel Macron l’a clairement notifié hier dans l’interview qu’il a accordé à nos confrères de Jeune Afrique : « Il n’a pas à créer le désordre et sa présence n’est pas souhaitée, sur notre territoire, tant qu’il se comportera de cette manière », a dit le président français en référence à l’appel à l’insurrection en Côte d’Ivoire lancé le 4 novembre 2020 depuis la France par l’ancien Premier ministre ivoirien.

yeclo

Comments

comments