Guillaume Soro et ses proches alertent « On veut assassiner nos prisonniers , voici la stratégie mise en place », Franklin Nyamsi

Quand Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, et proche parmi les plus proches du président de Générations et Peuples Solidaires, fait un tweet. Il faut y prêter attention. Franklin Nyamsi joue à la perfection son rôle de second couteau. C’est lui qui donne l’alerte. Et l’une de celle qu’il a donnée il y’a quelques minutes révèle un projet d’assassinat des députés et hommes politiques proches de Guillaume Soro dispersés dans différentes prisons de la Côte d’Ivoire. Le tweet de Franklin Nyamsi est plus que clair : « On veut assassiner nos prisonniers ». Il va même jusqu’à donner le mode opératoire, la stratégie mise en place pour un éventuel assassinat programmé des prisonniers tels Alain Lobognon, Soul To Soul, Soro Simon, Soro Rigobert et autres.

Franklin Nyamsi, « Des jeunes vont créer la chienlit…un cafouillage pour assassiner »

« Alerte ! Recrutement de jeunes voyous en cours par le régime Ouattara. Ils seront déversés comme matons pour semer la chienlit dans les prisons et favoriser un cafouillage pour assassiner les prisonniers soroïstes ». Un tweet laconique, incisif signé Franklin Nyamsi. Certainement informés par leurs réseaux dans l’univers carcéral, Guillaume Soro et ses partisans essaient de parer à toute éventualité. Une telle publication a pour avantage d’alerter l’opinion sur une tentative d’assassinat qui serait en cours. Les jours à venir nous situeront.

