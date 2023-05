Guinée-Bissau: début de campagne pour les élections législatives

Le premier ministre de la Guinée-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, a donné le weekend, dernier le coup d’envoi de la campagne électorale pour les législatives du 4 juin.

La semaine dernière, les partis politiques ont signé un code de conduite à Bissau, parrainé par les Nations Unies, dans lequel ils s’engagent, entre plusieurs points, à accepter les résultats des élections présentés par la Commission électorale nationale.

Nuno Gomes Nabiam qui fait campagne pour son parti, L’Assemblée du peuple uni – Parti démocrate de Guinée-Bissau, affirme son engagement sur la question de la sécurité et de la stabilité du pays en période électorale.

“Il faut modérer notre façon d’être et de faire de la politique.”

“On ne peut pas avoir de discours incendiaires, ça n’aide pas. Ces discours amènent des problèmes et c’est le pays qui en souffre. Personnellement je ne compte pas semer la confusion. Je ne suis pas là pour ça. J’ai la capacité de faire d’autres choses. Si je ne fais pas de politique, je ferai un autre travail. Il faut modérer notre façon d’être et de faire de la politique.” A déclaré le premier ministre.

Vingt-deux partis, dont deux coalitions, sont en lice pour le renouvellement des 102 sièges de l’Assemblée nationale dissoute il y a un an, par le président Umaro Sissoco Embaló, suite aux « différends persistants et irréconciliables » entre l’Assemblée et le gouvernement