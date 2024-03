Guinée-Bissau : Le Djintis festival pour promouvoir les Arts de la Scène

Un festival qui s’annonce comme le début d’une tradition artistique et culturelle vibrante pour la Guinée-Bissau vient de voir le jour. Il s’agit de la première édition du Premier Festival International des Arts de la Scène. Dénommé Djintis festival, il se déroule du 27 au 31 mars prochain dans la capitale Bissau.

La capitale bissau-guinéenne sera durant cinq jours (du 27 au 31 mars), le carrefour mondial artistique. Et, ce à travers la première édition du Festival International des Arts de la Scène dénommé ‘’Djintis festival’’. C’est un événement culturel qui vise à la création artistique locale traditionnelle et contemporaine, avec un accent particulier sur les jeunes talents et, simultanément, à créer un espace de visibilité et de rencontre avec la scène artistique internationale, en proposant une programmation diversifiée, où se croisent les esthétiques, les affections et les publics.

L’initiative vise à établir un dialogue entre les artistes locaux et la scène artistique mondiale, offrant un espace pour la visibilité et l’interaction. Pour cette première édition du festival placé sous le signe de ‘’TERA’’ (terre), choisie pour symboliser un lieu de rencontres, de relations et de diversité, organisée par le projet Ur-GENTE dont la coordinatrice Carolina Rodrigues en est la directrice artistique du Djintis, verra la participation de huits pays venus de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, Portugal, Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Mali, Danemark et de l’Angleterre.

Les attractions majeures qui vont animer les populations de Bissau seront le théâtre, la danse, la performance de vidéo-art, le cirque contemporain, le cinéma, la photographie, la poésie, l’art vidéo, l’art urbain, la musique ainsi que des rencontres professionnelles et des activités créatives pour les enfants. Mais, surtout e Circus Baobab et le spectacle ‘’Pokou’’. Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Amílcar Cabral, héros national et figure emblématique de l’indépendance de la Guinée-Bissau, le festival va lui rendre également hommage.