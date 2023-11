Guinée : le gouvernement met plus de 35 millions francs CFA en jeu pour retrouver Claude Pivi

En Guinée, le gouvernement est résolu à retrouver Claude Pivi, mobilisant tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Ce mercredi, le Ministre de la Justice a annoncé une récompense substantielle pour toute personne qui pourrait contribuer à l’arrestation du fugitif en collaboration avec l’armée.

Claude Pivi, en fuite depuis le samedi où il a été libéré de prison par un commando dirigé par son fils, fait maintenant face à une pression croissante. Sa capture est associée à une prime de 500 millions de francs guinéens, équivalent à un peu plus de 35 millions de francs CFA. Le Ministre de la Justice, qui n’était pas dans le pays au moment des événements, prend les choses en main. Il souligne l’importance de retrouver Claude Pivi et de le ramener en détention pour assurer la suite du procès lié aux événements du « 28 septembre 2009 » et garantir la sécurité des victimes.

Par ailleurs, le Ministre de la Justice a rappelé à la population que toute autorité, fonctionnaire ou officier public, qui prend connaissance d’un crime ou d’un délit, ainsi que toute personne témoin d’une atteinte à la sûreté publique, à la vie ou à la propriété d’un individu, doit immédiatement en informer le Procureur de la République compétent.