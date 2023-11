Guinée :Le ministre de la justice parle d’évasion à la maison centrale après des tirs d’armes automatiques à Kaloum.

La Commune de Kaloum, siège de l’administration publique du pays, connait un mouvement de trouble aux environs de 5 h de ce samedi, 04 novembre 2023, dû aux tirs d’armes automatiques.

Interrogé par une radio de la place Le ministre de la justice et des droits de l’homme explique :c’est aux environs de 5 heures du matin ce samedi qu’un groupe d’hommes lourdement armés a fait irruption à la maison centrale de Conakry située dans le quartier deCoronthie pour extraire quatre (4) accusés du procès du 28 septembre 2009. Parmi ces détenus figure le capitaine Moussa Dadis Camara Claude Pivi Moussa, Tiegboro et blaise Goumou. »

L’un des accusés à été repris et remis en prisons il s’agit de Moussa Thiegboro Camara ajoute le garde des sceaux.

Plus loin le ministre Alphonse Charles Wright rassure que les enquêtes sont en cours et que les trois autres sont activement recherchés. Il promet que le procès des massacres du 28 septembre 2009 va suivre son cours normal et il ira jusqu’au bout.