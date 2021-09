Guinée: pour les concertations nationales qui débutent demain, les militaires bouclent tout

Les concertations nationales doivent débuter ce mardi 14 septembre. Toute la semaine, le Comité national de rassemblement et du développement (CNRD) invite « toutes les forces vives de la nation » à des rencontres au Palais du peuple.

Pour ces concertations nationales, le programme s’annonce chargé. Dès ce mardi 10h, ce sera le début au Palais du peuple d’un marathon avec des créneaux prévus toutes les deux heures. Les leaders politiques ouvriront le bal, sachant que les partis n’ont pas été identifiés. En effet, il n’y a pas d’invitation personnalisée, donc en théorie, les représentants de toutes les formations peuvent y aller.

Globalement, cette initiative est bien accueillie par ces partis, pour « prendre contact avec la junte », pour « entamer le dialogue ». Enfin, concernant le RPG d’Alpha Condé le président, les cadres du parti sont réunis pour discuter d’une éventuelle participation.

Transition toujours floue

Ce mardi, en plus des partis politiques, sont attendus les représentants des coordinations régionales et les chefs religieux. Mercredi, ce sera au tour de la société civile, des missions diplomatiques, et des associations des Guinéens de l’étranger. Jeudi, les concertations sont ouvertes aux patrons des sociétés minières et aux organisations patronales. Enfin vendredi, les derniers attendus seront les directeurs de banques et les représentants des syndicats.

Plusieurs acteurs se posent déjà la question du format, de l’organisation de ces rencontres, pour pouvoir échanger avec autant de monde en peu de temps. Ces concertations sont en tout cas une première étape pour préparer la transition qui reste très floue pour l’heure, huit jours après le coup d’État.

Je me demande quel est le mécanisme qu’ils vont utiliser pour avoir des discussions sérieuses et concrètes.

Melv Le sage

Comments

comments